Han ble sveitser som 15-åring, ga halvparten av premiepengene til klimakamp og talte skitoppene midt imot

Han var aldri barnestjerne, som junior var det få som hadde troen. Nå er Daniel Yule (26) en av verdens beste på slalåmski.

Daniel Yule har i løpet av en måned skrevet seg inn i sveitsisk alpinhistorie som den mestvinnende i slalåm. For Henrik Kristoffersen er han irriterende god for tiden. Foto: ANDREAS PRANTER, GEPA/BILDBYRÅN

Publisert: Oppdatert nå nettopp

KITZBÜHEL: I løpet av en måned har Daniel Yule gått fra å være en god skiløper til å bli en sveitser for historiebøkene. 8. januar hadde han bare én seier verdenscupen.

16 dager senere er Daniel Yule den mestvinnende sveitser noensinne i slalåm. Kitzbühel-triumfen sist helg var hans tredje siden 8. januar. Den første sveitsiske vinneren i Gansler-bakken i Kitzbühel siden 1968.

Men det er ingen selvfølge at det er sveitsisk skihistorie han skriver.

Daniel Yule vant slalåmrennet i Kitzbühel sist helg. Foto: WOLFGANG GREBIEN / BILDBYRÅN

Pappa er engelsk. Mamma er skotsk. Bare kjærlighet en gang på 1980-tallet mellom to britiske statsborgere i en sveitsisk alpeby gjør at det er nettopp Sveits som i dag har en slalåmkjører som kan ta over slalåmtronen etter Marcel Hirscher. Daniel Yule har vært Henrik Kristoffersens argeste konkurrent hele denne sesongen.

– Nå er jeg lei av annen-, tredje- og fjerdeplasser sa Kristoffersen etter Kitzbühel-nedturen.

Det var jo han som skulle dominere i januar, slik britisk-sveitseren nå gjør.

26-åringen fra fransktalende Sveits er høy (187 cm). Noen mener at han ikke har det største talentet. Men han kompenserer på sin måte.

– Da jeg første gangen så ham stå på ski, tenkte jeg at han aldri ville ha en virkelig sjanse i verdenscupen, sier hans trener Matteo Joris til den sveitsiske avisen Blick.

Da Daniel Yule vant i Kitzbühel søndag var det hans tredje seier på to uker. Allerede tirsdag er det nye muligheter i det klassiske kveldsrennet i Schladming. Foto: ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

Fakta Daniel Yule Født: 18. februar 1993 Fra: La Fouly i Sveits Høyde/vekt: 1,87 meter/87 kilo Meritter: OL-gull i lag i 2018 (Pyeongchang) og VM-gull lag i 2019 (Åre) Verdenscupen: Debuterte 22. januar 2012 i Kitzbühel. Har 72 starter i verdenscupen og har vært på pallen 8 ganger. 4 seiere. Tre av disse har kommet i januar i år.

Måtte prioritere skole

Selvinnsikt på egne begrensninger har han også. Foreldrene mente at det ble feil for den unge Daniel å satse bare på skikjøring.

– Ettersom jeg ikke var av de virkelig store talentene, sa faren min at jeg skulle tjene penger med hodet, ikke beina. Derfor måtte jeg prioritere skole også.

Det gjør han fortsatt og driver nå på med økonomistudier samtidig som han sanker poeng i verdenscupen.

26-åringen er målbevisst, arbeidsom, disiplinert og så han kjører på et helt lag som støtter hverandre. Det mener han har stor betydning.

– Vi sløser ikke med energi på negative tanker. Hvis noe ikke er bra, blir det tatt opp. Du vet at det er hardt arbeid som skal til. Jeg ser frem til hver eneste trening, sier han.

Det samme kunne ha vært sagt av en norsk alpinist som Jansrud eller Svindal. To alpinister som er helt klare på at uten laget hadde de ikke vært gode individualister.

Daniel Yule på vei ned bakken i Adelboden hvor han tok en ekstremt populær hjemmeseier. Foto: STEFAN WERMUTH, Reuters/NTB scanpix

Ble værende i Sveits

Foreldrene, Anita og Andrew, bestemte seg for å bli værende i alpelandet etter at kjærligheten virkelig hadde slått rot. De kjøpte hus i La Fouly i regionen Valais. Et område som grenser både til Frankrike og Italia og med utsikt til Mont Blanc. Det er var her den unge Yule vokst opp med alpinski om vinteren og fjellturer sommerstid. 26-åringen elsker å være ute.

Begge foreldrene var glade i å stå på ski selv om de ikke hadde peiling på hva skisport som konkurranseidrett handlet om. Daniel Yule stilte likevel med startnummer og alpinski i sin første konkurranse som femåring. Han vokste opp i bakken. Som 15-åring, i 2008, ble han både sveitsisk og britisk mester. Det kom en tid for å ta noen valg.

Daniel Yule ble sveitsisk statsborger som 15-åring for å kunne satse alpint på det sveitsiske juniorlandslaget. Foto: WOLFGANG GREBIEN / BILDBYRÅN

Han og familien valgte sveitsisk statsborgerskap. Samtidig kuttet han ut fotballen. Nå skulle han inn på det sveitsiske juniorlaget i alpint.

Sakte fremgang

Han er en mann som har slitt seg til suksessen. Det gikk to år fra debuten i 2012 til han tok sine første verdenscuppoeng. Og det skulle gå to nye år til før han ble en mann som kom på resultatlistenes første side. Deretter to år til han vant sitt første verdenscuprenn. I Madonna di Campiglio for et drøyt år siden. Det var hans eneste seier før han slo til med tre seiere i januar 2020.

SE OGSÅ: Klæbo dropper NM

Daniel Yule ned bakken i Madonna di Campiglio. Han vant sin første av i alt tre slalåmseiere i januar her. Denne gang i samme bakke som han hadde vunnet sin første verdenscupseier ett drøyt år tidligere. Foto: Alessandro Trovati, AP/NTB scanpix

Nå når Marcel Hirschers skygge er borte fra bakken, kan han trå frem i lyset som en vinner. Seier i Adelboden på hjemmebane i begynnelsen av januar var hans største gevinst til nå selv om han har vunnet laggull med Sveits både i OL og VM tidligere.

Klimakamp

I Sveits blir han sett på som en tenkende og intelligent idrettsutøver. En som kan ha sterke meninger om mangt og som ikke er redd for å si ifra. Han er svært opptatt av klimakrisen. Etter de to siste rennene i forrige sesong ga han halvparten av premiepengene han vant til en klimaorganisasjon. Det handler om rundt 65.000 kroner av de rundt 130.000 han dro inn for en tredje- og en femteplass.

Da den mektige presidenten i Det internasjonale skiforbundet, Gian-Franco Kasper, antydet at det ikke fantes bevis for klimakrisen, reagerte Daniel Yule skarpt.

– Det er beviset på hvor langt bort fra sporten vår Casper har fjernet seg. Alle på denne planeten med puls forstår at dette er tull, sa han til flere sveitsiske medier.

Daniel Yule under rennet i Kitzbühel. Foto: PATRICK STEINER / BILDBYRÅN

Kan ikke være forbilde

Samtidig vet han så altfor godt at han kan bli tatt til inntekt for dobbeltmoral. Han, sammen med alle andre alpinister og idrettsutøvere, reiser verden rundt for konkurrere. Klimaavtrykket er betydelig.

– Jeg er ikke noe forbilde. Men når jeg nå en gang har denne plattformen i offentligheten, og dersom jeg på denne måten kan trekke oppmerksomhet mot saken, så er det bra.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 13:23 Oppdatert: 28. januar 2020 13:52

Flere artikler