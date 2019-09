Colchester – Tottenham (0–0, 4–3 etter straffespark).

Colchester ligger kun på 10. plass i League Two (engelsk nivå fire), men mot sist sesongs Champions League-finalister Tottenham viste de at ordtaket «cup er cup» faktisk har noe for seg.

For de hvite fra London maktet ikke å score på hjemmelaget i løpet av de første nitti minuttene. Tottenham hadde mye av ballen, men et heroisk hjemmelag klarte å holde Eriksen, Son, Dele Alli og co. unna de store mulighetene.

Om det står uavgjort i den engelske ligacupen, går man direkte til straffespark.

Eriksen og Lucas Moura-bom

Dermed ble det nervepirrende for de ti tusen fremmøtte på JobServe Community Stadium i Colchester.

Men allerede på det første straffesparket for kvelden gikk hjemmepublikumet av hengslene. Danske Christian Eriksen, som var ryktet bort fra Tottenham før sesongstart, satt straffen sin lavt til venstre.

Der lå Colchester-målvakt Dean Gerken, og fikk slått ballen til side for mål.

Også i den andre runden slo Colchester ut et Premier League-lag på straffespark. Den gang ble Crystal Palace slått etter at Colchester satte alle sine straffespark.

Det maktet de derimot ikke onsdag kveld. Jevani Brown bommet på Colchesters tredje forsøk med en slapp panenka, som Paulo Gazzaniga enkelt kunne slå over mål.

– At du prøver på en panenka. En skjev og en lav en, er spesielt, sa Viasat-kommentator Arnstein Friling.

Men så bommet også Lucas Moura for Tottenham da han hamret ballen i tverrliggeren. Dermed hvilte ansvaret på Tom Lapslie. Han gjorde ingen feil.

Og dermed er Tottenham ute av ligacupen nærmest før den har startet.

Hvilte stjernene

Tottenham-manager så nok for seg en mye lettere kamp, enn den han fikk i Colchester. Derfor valgte han å hvile flere av de store stjernene. Harry Kane var blant annet ikke å se i troppen. På benken satt blant annet Son, Eriksen, Lamela og Lloris.

De tre førstnevnte ble kastet utpå i de siste tyve minuttene for å redde kampen, men heller ikke de klarte å sette det store presset på Colchester-laget.

De andre storlagene videre

Premier League-toer Manchester City klarte på sin side ikke å kopiere 8-0-seieren fra ligamøtet med Watford lørdag, men ekspederte enkelt Preston North End ut i 3. runde. Kampen endte 3-0.

Raheem Sterling var tilbake i startoppstillingen etter å ha fått hvile mot Watford og sørget tidlig for 1-0. Et selvmål og en scoring av Gabriel Jesus sørget for at det sto 3-0 til pause. Annen omgang forble målløs.

Dominic Calvert-Lewin scoret de to eneste målene og ble dagens mann da Everton slo Sheffield Wednesday på bortebane, og tomålsscorer ble også Danny Ings i Southamptons i 4-0-seier over Portsmouth. Cedric Soares og Nathan Redmond sto for de øvrige scoringene.

Leicester sikret seg på sin side plass i 4. runde med 4-0-seier over Luton. Demarai Gray ble kampens forgrunnsfigur med to scoringer og én målgivende pasning.

Watford har slitt i Premier League denne sesongen, men fikk en kjærkommen opptur med 2-1-seieren over Swansea tirsdag. Danny Welbeck og Roberto Pereyra scoret målene.

