Tottenham-sjefens beskjed til spillerne: – Spill som da dere var syv, åtte og ni år

MADRID: – Har du gått ned i vekt? spurte reporteren.

Pochettino så mildt sagt forfjamset ut. Så reiste argentineren seg fra stolen på podiet og stilte seg i modell-positur.

– Nei, svarte Pochettino.

– Jeg er fortsatt den samme.

Den nybarberte Tottenham-manageren smilte og satte seg ned igjen.

Han snakket om stolthet og samhold. Om respekt for motstanderen. Om hvor stort det er for klubben å være i sin aller første Champions League-finale.

Selv har han ledet Tottenham i fem sesonger.

Nå har argentineren muligheten til å vinne sin aller første pokal i trenerkarrieren.

CARL RECINE, REUTERS / NTB SCANPIX

«Må nyte øyeblikket»

Liverpool er motstander på Wanda Metropolitana stadion i Madrid.

Pochettino vet det blir en vrien oppgave. Men han har ett spesielt råd til sine spillere, et råd han mener er viktigst av alt.

– De må slippe alle hemninger. De må spille som da de var unge, da de var syv, åtte og ni år, den gangen de følte frihet. Det handler om å være klar til å løpe, konkurrere, nyte øyeblikket. Det er dette det handler om, å nyte.

Pochettino drømte ikke om Champions League-finale da han samlet spillerne til sesongoppkjøringen for drøye 10 måneder siden.

Etter tre av seks gruppespillkamper hadde Tottenham ett fattig poeng, og var i realiteten på vei ut av turneringen.

Men de sikret seieren 10 minutter før slutt mot Inter, de utlignet fem minutter før slutt mot Barcelona i den siste kampen. Da var de videre.

I kvartfinalen slo de ut Manchester City etter dramatikk og to VAR-avgjørelser.

I semifinalen mot Ajax berget de finaleplassen ett sekund før overtiden var over.

– Føler meg så stolt

– Reisen til finalen har vært helt utrolig. Fokuset, konsentrasjonen, det er en sann glede å lede denne gruppen med spillere. Jeg føler meg så stolt. De har vært så utrolig åpne for å jobbe knallhardt og akseptere alt fra oss (i støtteapparatet). Vi er så klare nå!

Nå handler alt om å sikre Tottenhams første Champions League-trofé.

– I det øyeblikket du når finalen, handler alt om å vinne finalen. Vi har stor respekt for vår motstander, Liverpool er et stort lag, sammen med Manchester City er de det beste laget i England. For ett år siden var de i finalen. Jürgen Klopp fortjener all kred, han har gjort en stor jobb med noen utrolige spillere.

Men Pochettino holder kortene tett til brystet før finalen.

– Har du fortalt spillerne hvem som starter?

– Nei.

– Har du bestemt deg for hvem som skal starte?

– Nei.

– Har du bestemt deg for om Harry Kane vil spille?

– Nei.

Svarte Pochettino og smilte lurt.

– Jeg har sagt det tidligere. De vet ikke. Vi har fortsatt en trening igjen og så tar vi avgjørelsen.

Sa Tottenhams argentinske manager og forlot presserommet for å lede den siste økten før Champions League-finalen.