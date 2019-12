Liverpool-kaptein Jordan Henderson løfter Champions League-trofeet etter finaleseieren over Tottenham i Madrid forrige sesong. Foto: Carl Recine, Reuters / NTB scanpix

Champions League-trekningen: Liverpool vender tilbake til lykkebanen

Det er duket for to gigantoppgjør i Champions Leagues åttedelsfinaler. Liverpool møter Atlético Madrid, mens Manchester City skal bryne seg på Real Madrid.

Åttedelsfinalene i Champions League ble trukket i Nyon mandag ettermiddag.

Disse lagene møtes:

Dortmund-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atlético Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern München

Lyon-Juventus

Tottenham-Leipzig

Napoli-Barcelona

Dermed blir det duket for flere storkamper når Champions League starter opp igjen på nyåret. Chelsea møter Bayern München, laget de slo i finalen i klubbens eneste Champions League-triumf i 2012.

Liverpool møter Diego Simeone og Atlético Madrid til et skikkelig gigantoppgjør, mens Manchester City også skal til Madrid for å møte byrivalen Real Madrid.

Det betyr at Liverpool vender tilbake til «lykkebanen». Da rødtrøyene vant Champions League i juni, skjedde det nettopp i Atléticos storstue.

Vrient og gnient

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller fulgte trekningen. Han gleder seg til oppgjørene.

– Jeg får vann i munnen av fem av oppgjørene. Det saftigste oppgjøret blir Real Madrid-Manchester City. I tillegg har vi Liverpool mot Atlético Madrid. Atlético Madrid er et vrient og gnient lag. Det er et lag det er vanskelig å score mål mot. Slik det ser ut nå, er Liverpool favoritter i den kampen. Det er veldig mye å se frem til, sier Stamsø-Møller til TV 2.

Manchester Citys fotballdirektør, Txiki Begiristain, reagerer på møtet med Real Madrid:

– Det er et vanskelig oppgjør, selvfølgelig. Real Madrid har vunnet 13 ganger, så de er best. Vi vil bli de beste, så vi ønsker å slå dem. Det er alltid bra å møte Real Madrid og spille på Bernabéu, sa han til BBC.

Jürgen Klopp og Liverpool skal bryne seg på Atlético Madrid i første utslagsrunde i Champions League. Foto: Rui Vieira / AP

Finalen tilbake i Istanbul

Lagene fra pott to har hjemmekamp i det første av to oppgjør i åttedelsfinalen. De første kampene spilles 18., 19., 25. og 26. februar. Returoppgjørene spilles 10., 11., 17. og 18. mars.

Det er kun lag fra de fem største ligaene i utslagsrundene i Champions League denne sesongen.

Finalen spilles på Atatürk Olympia Stadion. Det er samme arenaen der Liverpool vant over AC Milan etter den utrolige 3–3-kampen, der de røde til slutt vant etter straffesparkkonkurranse.

Lag fra pott én kunne bare trekke lag fra pott to. Et lag kunne ikke trekkes mot et annet som de møtte i gruppespillet. Lag fra samme nasjon kunne heller ikke trekkes mot hverandre.

Pott én: Paris Saint-Germain (Frankrike), Manchester City (England), Bayern München (Tyskland), Juventus (Italia), Liverpool (England), Barcelona (Spania), Leipzig (Tyskland) og Valencia (Spania).

Pott to: Real Madrid (Spania), Tottenham (England), Atalanta (Italia), Atlético Madrid (Spania), Dortmund (Tyskland), Napoli (Italia), Lyon (Frankrike), Chelsea (England).