Liverpool-kaptein Jordan Henderson løfter Champions League-trofeet etter finaleseieren over Tottenham i Madrid forrige sesong. Foto: Carl Recine, Reuters / NTB scanpix

Champions League-trekningen: Liverpool vender tilbake til lykkebanen

Det er duket for to gigantoppgjør i Champions Leagues åttedelsfinaler. Liverpool møter Atlético Madrid, mens Manchester City skal bryne seg på Real Madrid.

Åttedelsfinalene i Champions League ble trukket i Nyon mandag ettermiddag.

Disse lagene møtes:

Dortmund-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atlético Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern München

Lyon-Juventus

Tottenham-Leipzig

Napoli-Barcelona

Dermed blir det duket for flere storkamper når Champions League starter opp igjen på nyåret. Chelsea møter Bayern München, laget de slo i finalen i klubbens eneste Champions League-triumf i 2012.

Liverpool møter Diego Simeone og Atlético Madrid til et skikkelig gigantoppgjør, mens Manchester City også skal til Madrid for å møte byrivalen Real Madrid.

Det betyr at Liverpool vender tilbake til «lykkebanen». Da rødtrøyene vant Champions League i juni, skjedde det nettopp i Atléticos storstue.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller fulgte trekningen. Han gleder seg til oppgjørene.

– Jeg får vann i munnen av fem av oppgjørene. Det saftigste oppgjøret blir Real Madrid-Manchester City. I tillegg har vi Liverpool mot Atletico Madrid. Atletico Madrid er et vrient og gnient lag. Det er et lag det er vanskelig å score mål mot. Slik det ser ut nå er Liverpool favoritter i den kampen. Det er veldig mye å se frem til, sier Stamsø-Møller til TV 2.

Manchester Citys fotballdirektør, Txiki Begiristain, reagerer på møtet med Real Madrid:

– Det er et vanskelig oppgjør, selvfølgelig. Real Madrid har vunnet 13 ganger så de er best. Vi vil blir de beste så vi ønsker å slå dem. Det er alltid bra å møte Real Madrid og spille på Bernabeu, sa han til BBC.

Jürgen Klopp og Liverpool skal bryne seg på Atlético Madrid i første utslagsrunde i Champions League. Foto: Rui Vieira / AP

Lagene fra pott to har hjemmekamp i det første av to oppgjør i åttedelsfinalen. De første kampene spilles 18. og 19. februar, og 25. og 26. februar. Returoppgjørene spilles 10. og 11. mars og 17. og 18. mars.

Det er kun lag fra de fem største ligaene i utslagsrundene i Champions League denne sesongen.

Finalen spilles på Atatürk Olympia Stadion. Det er samme arenaen der Liverpool vant over AC Milan etter den utrolige 3–3-kampen, der de røde til slutt vant etter straffesparkkonkurranse.

Lag fra pott én kunne bare trekke lag fra pott to. Et lag kunne ikke trekkes mot et annet som de møtte i gruppespillet. Lag fra samme nasjon kunne heller ikke trekkes mot hverandre.

Pott én: Paris Saint-Germain (Frankrike), Manchester City (England), Bayern München (Tyskland), Juventus (Italia), Liverpool (England), Barcelona (Spania), Leipzig (Tyskland) og Valencia (Spania).

Pott to: Real Madrid (Spania), Tottenham (England), Atalanta (Italia), Atlético Madrid (Spania), Dortmund (Tyskland), Napoli (Italia), Lyon (Frankrike), Chelsea (England).