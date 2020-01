Golberg frykter skader i Tour-finalen: – Jeg er redd for at det kommer til å gå galt

Søndag avgjøres Tour de Ski for første gang med fellesstart i alpinbakken i Val di Fiemme. Pål Golberg spår kaos og frykter det kan bli helsefarlig.

Pål Golberg gikk en jevnt god sprint i Val di Fiemme lørdag ettermiddag og ble nummer fire. Etterpå fortalte han hva han mente om Det internasjonale skiforbundets opplegg rundt finaledagen av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen

VALD DI FIEMME: Golberg er en av mange som er svært kritisk til at transportetappen går i fellesstart. Og da handler det om hvordan løypen ser ut. Løperne skal først gå 2,5 kilometer inne på VM-stadion i dalen før de skal transportere seg nedover langs en smal snølagt vei til bunnen av alpinbakken og den avgjørende finalen.

– Det er noe tull

Det er ikke bredere enn at to løpere så vidt kan gå sammen der. Det blir derfor veldig trangt når et herrefelt med 60 løpere skal dundre ned gjennom dalen på raske skøyteski.

– Akkurat det er noe tull. Det er litt synd at de som skal styre det vi holder på med ikke har bedre innsikt i hva det faktisk innebærer å gjøre det der.

– Hvis folk er disiplinerte, går det an å gå to i bredden. Det er asfalt på siden. Vi får bar håpe det går bra.

Helsefarlig

Pål Golberg frykter det verste.

– Jeg er redd for at det kommer til å gå galt, men de har vel bra kontroll på det de som har bestemt dette.

– Kan det bli helsefarlig?

– Ja, det kan det.

Pål Golberg er stort sett en sindig og stillferdig løper, men med tanke på opplegget på den siste etappen er han ikke nådig.

– Jeg synes det er noe forbannet tull. Det er greit at vi skal prøve å endre og se om vi kan gjøre det bedre for TV-seere, men vi må legge til rette for at det kan gjennomføres sikkert.

Sjefen frykter

Renndirektør Pierre Mignerey erkjenner at også han er bekymret for at det kan skje ulykker.

– Men når de går et stykke først med noen tøffe og brede motbakker, i tillegg til at de beste utøverne starter først, så bør de ha nok tid til å ta en god posisjon før de går ut av stadion og mot bakken, sier Mignerey til NRK.

Norsk ja

Den norske langrennssjefen, Espen Bjervig, var til stede i Zürich da det ble bestemt at siste etappe i Tour de Ski i år skal gås som fellesstart.

– Det er greit at noen av utøverne er uenige med meg. Men jeg synes vi skal prøve det, sier Bjervig.

Han representerte Norge og var ikke motstander da, og han er det ikke nå heller.

– Hvis noen kjører taktisk og rykker, så kan det skje ting på dette strekket. Men jeg tror det vil gå ganske pent og pyntelig frem til bakken. Så starter kjøret, sier Bjervig.

