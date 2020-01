Dette rennet gjorde til og med spanjoler interessert i hopp: – Det er noe helt vanvittig

Nyttårshopprennet har en helt unik status. Spesielt én ting trekkes frem som avgjørende for at det er blitt en TV-suksess.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tyske Markus Eisenbichler svever ned bakken under fjorårets nyttårshopprenn. Foto: MICHAEL DALDER / REUTERS

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Det er verdens mest berømte hopprenn. Nyttårshopprennet i idylliske Garmisch-Partenkirchen, byen som ligger vakkert til i de bayerske alpene.

Vinner du her, står navnet ditt med gullskrift i historiebøkene for alltid. Det har ti nordmenn klart på 67 år. Rennet markerer den andre konkurransen i tradisjonsrike Hoppuka.

– Det å få vinne rennet var en kjempeopplevelse. Det merker du i hvert fall etterpå, sier Espen Bredesen – vinneren fra 1994.

Han brøt en 12 års norsk forbannelse. Ikke siden Roger Ruuds seier i 1982 hadde en nordmann stått øverst på pallen.

– Det var en drøm å vinne nyttårshopprennet og vite at alle så på. Det var stort, mimrer Bredesen.

Det er tett om plassen under nyttårshopprennet. Hvert år er det omtrent 25.000 tilskuere på plass. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Ble populært i Spania

På tribunene står 25.000 tilskuere og lager et enorm trykk som høres gjennom TV-ruta. For det er nettopp som et TV-produkt at rennet har klart å befeste sin helt unike posisjon.

– Nyttårshopprennet ble tilbudt til alle. Der møtte jeg kommentatorer fra Danmark, England og til og med Spania. Hoppsporten ble plutselig sendt i land der det ikke i utgangspunktet var noe interesse for hopp. Så ble det en tradisjon i disse landene, forteller Arne Scheie.

Han kommenterte for første gang fra Garmisch-Partenkirchen i 1973. Tradisjon tro sendes nyttårskonserten i Wien i forkant av rennet. Det mener TV-profilen har vært avgjørende for suksessen.

– At de klarte å hekte på konserten var utrolig viktig. Det gjorde det til noe større enn kun et hopprenn, poengterer han.

Espen Bredesen og Arne Scheie kommenterte rennet i 2014. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

– Det er noe helt vanvittig

Scheies siste renn fra kommentatorplass var i 2014. Året før hadde han kommentert Anders Jacobsens seier. Hønefoss-hopperen vant også i 2015.

– Selv om mange har sagt at det er den dårligste bakken å hoppe i, så er det prestisjebakken. Det er nyttårshopprennet. Det er noe helt vanvittig.

Den forrige norske vinneren er Daniel-André Tande. Det skjedde for tre år siden. Men Scheie vil trekke frem Bredesens seier for 26 år siden som hans beste minne fra nyttårshopprennet.

– Det beste er selvfølgelig når du får oppleve norske seiere. Det er så utrolig stort. Espens seier 1. januar var en svær greie, husker jeg.

For seks år siden satt Scheie og Bredesen sammen i kommentatorbua. I år følger duoen rennet fra sofakroken.

– Alle som er interessert i idrett vet om nyttårshopprennet. Det gjør noe med prestisjen, konstaterer Bredesen.

Rennet starter klokken 14.00 og vises på NRK1.

Publisert: Publisert 1. januar 2020 09:00