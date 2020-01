Det utrolige rekordløpet fikk TV-ekspert til å måpe: – Beste jeg har sett i hele livet mitt

– Dette er noe verden knapt har sett maken til, kommenterte Viasats Even Wetten euforisk.

Den tidligere skøyteløperen trodde knapt det han hadde sett. På 1000 meter i EM enkeltdistanser i Heerenveen, knuste Pavel Kulizjnikov resten av konkurrentene med et helt utrolig skøyteløp.

– Måten han gjør det på ... Det er så kontrollert, det er så klokkerent. Det er historisk det vi fikk se her, fortsatte Wetten.

Tiden 1:07.09 holdt til banerekord i legendariske Thialf, og det var i tillegg lavlands verdensrekord.

– Det er den beste 1000-meteren jeg har sett i hele livet mitt. Det var spesielt, supplerte Mikael Flygind Larsen fra kommentatorplass.

Tror han slår verdensrekorden

Verdensrekorden på 1000 meter tilhører nederlandske Kjeld Nuis. Den satte han i Salt Lake City i mars på tiden 1:06.18. Ishallen i den amerikanske storbyen er det perfekte stedet for rekordtider. På grunn av høydenivået banen ligger på, er det langt større mulighet for å sette rekord akkurat der.

– Nå går Kulizjnikov så bra på 1000 meter at vi må begynne å snakke om verdensrekord når vi kommer til VM enkeltdistanser i Salt Lake City, sier Wetten.

13. februar går VM-startskuddet. Håvard Holmefjord Lorentzen, som selv ble nummer åtte i Heerenveen, mener russeren har det som trengs til å sette ny rekord.

– Går han (Kulizjnikov) som dette, gjør han det. Han viste i fjor at han kan gå under 24 sekunder på runden som ingen andre har gjort. Det ser ut som han har en enda råere «stayer» i år, enn i fjor, forteller Lorentzen til Viasat.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Skuffende norsk dag

Lorentzen var skuffet over at det «bare» ble 8.-plass. OL-mesteren har slitt med skader i lengre tid, i det som er blitt en skuffende sesong så langt.

– Jeg har slitt med hoften min, men man ser jevnt over at det er litt for lavt nivå på alle faser av løpet. Både akselerasjon, toppfart og utholdenheten. Jeg får bare dra hjem og trene og prøve å bli bedre, sier bergenseren.

Han tar med seg den positive opplevelsen etter sølvet på lagsprinten i mesterskapet i Heerenveen fredag. Nå reiser han til Hamar for å trene og satser på å være i form til mesterskapet i Salt Lake City.

– Vi får håpe at det snur veldig fort, sier han lattermildt.

Sindre Henriksen ble neste beste nordmann på 15.-plass. Henrik Fagerli Rukke endte som nummer 18.