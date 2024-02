Gaupset har storspilt for Brann i mesterligaen. Hun har ikke tidligere spilt landslagsfotball over J19-nivå.

Roma-proffen Emilie Haavi er derimot ikke tatt ut i Graingers første landslagstropp. Hun har ikke vært med siden fjorårets VM i Australia og New Zealand.

To omspillskamper mot Kroatia i Nations League venter for de norske jentene i tiden som kommer. Bortekampen spilles 23. februar, mens returoppgjør går i Stavanger 27. februar.

Graingers tropp må gå seirende ut av duellen for å unngå nedrykk til nivå B. Det ble kjent tidligere i vinter at waliseren tar over Norge.

Norges landslagstrener Gemma Grainger. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Her er hele troppen:

Keepere: Aurora Mikalsen, Guro Pettersen og Cecilie Fiskerstrand.

Forsvar: Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Thea Bjelde, Marit Bratberg Lund, Mathilde Harviken og Maria Thorisdottir.

Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Karina Sævik, Lisa Naalsund, Frida Maanum, Justine Kielland og Guro Reiten.

Angrep: Elisabeth Terland, Caroline Graham Hansen, Signe Gaupset, Sophie Román Haug, Celin Bizet Ildhusøy og Ada Stolsmo Hegerberg.