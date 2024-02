Den norske verdenseneren vinner dermed sin 14. av totalt 17 Champions Chess Tour-finaler.

– Det som skjedde i dag, var at jeg møtte en veldig god motstander. Han tapte sin første match i turneringen, men har spilt veldig bra siden, sier Carlsen til VG.

– Han var veldig god i starten i dag også, men så begynte han å vise nerver etter hvert og det ga meg selvtillit. Jeg var ikke helt på topp, men totalt sett er jeg veldig fornøyd med en ny turneringsseier.

Carlsen tapte de to første partiene - og tapte den første matchen.

– Jeg tenkte at jeg ble utspilt rett og slett. Han spilte veldig bra. Jeg var bekymret, for jeg hadde ikke helt energien. Men det tredje partiet ga meg håp, sier han til TV 2.

Så slo han tilbake i den siste finalen der det spilles best av to partier. Firouzja ble straffet av Carlsen i første parti og dermed klarte nordmannen seg med remis i det andre partiet. Det endte med at han vant også dette partiet.

– Han gjorde et par dårlige valg. Han spilte på en måte som det enkelt for meg, sier Carlsen til TV 2 om det første partiet.

– Hvis stillingen er god nok, kan jeg spille bra selv om jeg ikke føler meg topp.

– I det andre partiet var jeg mest opptatt av ikke å tape, og så gjorde han feil, og jeg er veldig fornøyd med måten jeg kontret på.

Dette er den første turneringen i den nye sesongen av Champions Chess Tour. Carlsen har vunnet samtlige fire sesonger til nå. Han har gått til topps i 17 av de 32 delturneringene. Det betyr at han har flere seirer enn alle andre til sammen. Champions Chess Tour er i 2024 redusert fra seks til fire turneringer - pluss finale.

Turneringene har både en «finale» og en «Grand final» der taperne kan spille seg inn. Finalen gikk søndag - der Carlsen vant over belaruseren Denis Lazavik, mens Grand Final gikk onsdag mot Firouzja.

VG+ Sport sender fra fredag Fischer-sjakk-turneringen i Tyskland.

– Det ser jeg veldig fram til. Det er et veldig fint format som jeg har ønsket meg lenge, sier Carlsen.

– Hvis jeg ikke vinner nå, har jeg ingenting å skylde på!