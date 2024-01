– Sesongen er kjørt, skisesongen er kjørt. Så satser vi på at han er tilbake neste sesong, sier alpinlandslagets lege Marc Jacob Strauss til NRK.

Legen legger også til at han er fornøyd, fordi han hadde fryktet en mye verre skade.

– Aleksander har fått skulderen ut av ledd og et kutt i leggen. Han har ingen brudd, men er forslått, sa legen i en pressemelding søndag morgen.

Aamodt Kilde mistet balansen i siste sving rett før mål i utforrennet lørdag. Han skled knallhardt inn i nettet på siden av løypa. På TV-sendingen ble det ikke vist noe reprise av fallet.

På Instagram har delt Kilde bilder fra sykesengen.

– Jeg er her og blir tatt hånd om av «the one and only». Bandasjert opp. Tusen takk for alle meldinger, skriver han med et bilde av kjæresten Mikaela Shiffrin.