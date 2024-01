– Gjennom natten følger han et såkalt commotio regime ved at noen vekker han ved jevne mellom rom for å være på den sikre siden, skriver Stjernen-lege Magne Krohn i en melding til VG.

– Dagen i dag vil si noe om et omfang av mulig hjernerystelse, fortsetter legen, som foreløpig ikke har snakket med spilleren fredag.

Frisk Askers Olivier Dame-Malka slo motspiller Sondre Grønli til blods. Saken har vakt sterke reaksjoner i hockey-Norge.

Lege Krohn fortalte til Fredriksstad Blad torsdag kveld at Grønlil fikk seg en «skikkelig smell i kinnbenet».

Stjernen varslet torsdag kveld at de skal anmelde saken. Det har ikke forandret seg dagen derpå.

– Vi kommer til å se på det fremover. Det blir sannsynligvis levert inn innen kort tid. Vi får se om det blir i dag eller mandag. Det er litt avhengig av tiden til de som skal jobbe med det, sier daglig leder Anders Åsle til VG.

– Hvorfor anmelder dere?

– Det er fordi jurister mener at det der ikke er greit og av hensyn til han som er rammet der. Vi mener at det er grovt.

SLÅSSKAMP: Her barker Olivier Dame-Malka sammen med Stjernen-spiller Sondre Grønli (i rødt). Foto: Jonas Fjeld / Privat

Frisks sportssjef Vidar Wold hadde en noe annen versjon til VG torsdag kveld:

– Jeg tror at når man ser videoen og hvem som starter, så er ikke det spilleren vår. Så ender det med et kjedelig utfall for Stjernen-spilleren. Det er ingen klubber i Norge som støtter det.

Ishockeypresident Tage Pettersen er sjokkert da VG snakker med ham fredag morgen:

– Det var en stygg hendelse som vi overhodet ikke aksepterer på våre arenaer.

– Disiplinærnemnda vår har vært ganske strenge i år og fått kritikk for det. Jeg regner med at de kommer til å behandle denne saken som andre saker. Mest sannsynlig blir det en streng straff - uten at jeg skal forhåndsprosedere.

– Hva gjør dere videre?

– Saken må behandles ordinær i vårt disiplinærutvalg og i henhold til reglementet.

HOCKEYPRESIDENT: Tage Pettersen.

Stjernens styreleder Gisle Edvard Årnes varslet til VG torsdag kveld at de vil gå til anmeldelse av saken. Daglig leder Anders Åsle sier til VG fredag morgen at de skal diskutere saken nærmere og ta en endelig avgjørelse.

– Vi skal ta en ny runde på dette i dag.

– Den sportslige delen?

– Dommerne har skrevet sin rapport om dette, og vi skal gi vår vurdering til forbundet i dag, forteller Åsle.

– Hvordan går det med Sondre Grønli?

– Det går heldigvis forholdsvis bra.

Ishockeypresident Tage Pettersen reagerer slik på Stjernens varsel om mulig politianmeldelse:

– Det blir Stjernens vurdering. Men det vil i så fall ikke bli første gang en klubb går til et slikt skritt etter en voldshendelse i en kampsituasjon. Men det blir som sagt Stjernens vurdering.

PS: VG har søkt Frisk Askers daglige leder Nicolay Sørensen fredag morgen - uten å få svar.