– Det handler ikke bare om ham. Det er urettferdig å si det overfor resten av laget han spiller for. Det er min mening, sier Liverpool-stjernen van Dijk innledningsvis der han står i pressesonen på Anfield, da VG spør om hva han tenker om Ødegaard-påstanden som kom før lørdagens oppgjør mellom de to storklubbene.

Liverpool og Arsenal leverte litt av et heseblesende oppgjør.

Kampen blir først og fremst blir husket for nettopp intensiteten, Martin Ødegaards svært omdiskuterte hands, at Liverpool-manager Jürgen Klopp ble meid ned og at gjestene fra London feirer julaften på tabelltopp.

Men dagene i forkant har det handlet om hvordan et av lagene skulle vinne den uhyre viktige kampen.

David James har spilt mange viktige kamper for både Manchester City, det engelske landslaget og nettopp Liverpool gjennom 90- og tidlig 2000-tall. Han var helt tydelig overfor BBC.

– De må dominere Ødegaard. Det er nøkkelen, tror jeg. Han er den beste spilleren. De andre spillerne har gode individuelle kvaliteter. Bukayo Saka er imponerende. Men det er Ødegaard som får det til å henge sammen, sa James og hadde følgende klare melding:

– Klarer du å ta ham ut av kampen, så vet ikke Arsenal hvordan man skal fungere.

Den tidligere toppkeeperen i både Manchester City, Liverpool og det engelske landslaget, David James, her avbildet på Old Trafford. Foto: Mikal Aaserud, VG

Van Dijk er ikke enig da VG konfronterer ham med James’ påstand.

– Suksessen deres handler om hele laget. Det er på grunn av forsvars- og angrepsspillet de har vunnet kamper og vært gode. Det gjelder for oss også. Det handler ikke om en enkelt spiller. Forsvarer du deg dårlig, så slipper du inn. Angriper du ikke godt nok, så scorer du ikke. Der må alle bidra. Så det han sier blir ikke riktig for meg.

Slik var Martin Ødegaards nøkkeltall mot Liverpool lille julaften.

Grafikk: sofascore.com

James’ uttalelser kommer etter en periode der Ødegaard har levert gode prestasjoner. Sist ligakamp mot Brighton ble han regelrett hyllet for pasningsspillet sitt.

25-åringen hadde også en brukbar kamp mot Liverpool lille julaften.

Han noterte seg for en strålende målgivende, ble belønnet med børskarakterene seks og syv av ti hos fotballnettstedene Evening Standard og Football London, to nettsteder som følger London-klubben svært tett.

Tom Canton jobber i nettopp Football London og driver Youtube-kanalen «The Gooner Talk» som har mer enn 50.000 abonnenter.

SKRYTER AV ØDEGAARD: Tom Canton i Football London, her på Anfield lørdag kveld. Foto: Mikal Aaserud, VG

– Han leverte det jeg vil kalle en god kapteinsprestasjon. Han var konstant på lagkameratene. Han organiserte laget sitt, han forteller folk hvor de skal løpe, han er ikke redd for å si fra til de beste spillerne og kreve mer av dem, sier Canton til VG i pressesonen.

– Ja, han kunne kanskje vært bedre, viste seg enda litt mer frem på det han er god på. Men de har spilt mot de beste lagene. De har ennå ikke tapt og han har vært kaptein i alle av dem.

Arsenals rekke mot største klubbene: Vis mer ↓ 3. september: Arsenal - Manchester United 3–1 (Ødegaard scoret ett).

24. september: Arsenal - Tottenham 2–2

8. oktober: Arsenal - Manchester City 1–0

21. oktober: Chelsea - Arsenal 2–2

23. desember: Liverpool - Arsenal 1–1 (Ødegaard med målgivende).

I tillegg ble Ødegaard matchvinner i det tette London-derbyet mot Crystal Palace i august.

– Har det vært tvil om at han er en spiller som leverer i «de store kampene»?

– Ja, det har vært tvil. Deler av supporterne har ment han må vise seg frem enda mer i store kamper. Men nå har han scoret i London-derby. Han scoret et viktig mål mot Manchester United, der han og Arsenal svarte med en gang United hadde tatt ledelsen.

– Han scorer i store øyeblikk. Men av og til vil fansen ha enda mer. Han scoret ikke mot Liverpool, men han hadde en enormt viktig målgivende og det gjør ganske enkelt opp for det, sier Canton.