Torsdag formiddag uttrykte Petter Northug og regjerende vinner Andreas Nygaard sitt sterke ønske om å flytte årets Birken fra lørdag til søndag på grunn av værmeldingene.

Konstituert daglig leder i Birken, Hans Otto Olsen, sa samtidig til VG at de satt i møter og vurderte hva de skulle gjøre.

Senere torsdag kom bekreftelsen på at arrangøren flytter rennet fra lørdag til søndag.

Det er første gang i rennets 92 år lange historie at arrangøren velger å flytte selve hovedrennet fra en dag til en annen, skriver NRK.

«Det er meldt svært sterk vind og mye snø i fjellet på lørdag. Vinden kan komme opp i stiv kuling og sammen med snødrev, er det uforsvarlig for skiløpere og funksjonærer å være i fjellet», skriver arrangøren i egen pressemelding.

Petter Northug sa følgende til VG torsdag formiddag:

– Vind, sludd, og snøvær om hverandre alt etter hvilken høyde du er på, det kan bli fryktelig kaldt. Uansett om du har ekstra klær og sekk, så er det rett og slett helsefarlig å gå over fjellet da. Det er for stor risiko for en arrangør.

– Det kan ikke Birken ta på seg ansvaret for. Det blir en katastrofe. De tør heller ikke å slippe startskuddet når det er helsefarlig.

Startskuddet for rennet går på Rena før traseen går videre over Raufjellet og Midtfjellet, via Sjusjøen og med målgang i Lillehammer 54 kilometer senere.

Værgudene spilte heller ikke på lag under Vasaloppet for to uker siden: