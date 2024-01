Det får VG opplyst mandag, etter at TV 2 først omtalte nyheten.

Tidligere mandag skrev en rekke medier at den serbiske spissen var nær en overgang til Cardiff, men nå får altså den walisiske Championship-klubben konkurranse.

Cardiff og Vålerenga skal være mer eller mindre enige om en overgang. Vålerenga skal være garantert over 40 millioner kroner for spissen som ble hentet for en fjerdedel av dette i sommer.

Totalrammen på overgangen dersom alt av bonuser og klausuler tikker inn, skal være på om lag 80 millioner kroner.

Serberens personlige betingelser og annen formalia mellom klubbene skal være siste hinder for en overgang til Cardiff.

Nå kan det altså bli franske Ligue 1-fotball i steden.

Vålerengas sportslige leder Joacim Jonsson har ikke besvart VGs henvedelser.