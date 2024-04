– Jeg er dum og naiv og tror at alle mennesker er gode og trivelige, sier han til Aftonbladet.

Det var partiet selv som publiserte videoen av Glenn Hysén fredag ettermiddag.

Der oppfordrer han folk til å få med seg Gustav Kasselstrand, leder for Alternativ för Sverige, i Göteborg 1. mai.

– Gå og lytt til Gustav når han innleder sin Swexit-turné, sier Hysén i klippet.

Overfor Sportbladet sier Hysén at han ble lurt.

– Det er kaos. Jeg har tydeligvis gjort noe som ikke er bra. Jeg er jo totalt politisk uinteressert, så jeg har ingen anelse om hva dette er for noe, sier han.

LIVERPOOL-SPILLER: Glenn Hysén (i midten) var en viktig del av Liverpools ligagull i 1989/90. Her med John Barnes og Jan Mølby under sesongoppkjøringen i 1989. Foto: Hans T Dahlskog / TT / / TT Nyhetsbyrån / NTB

Hysén forklarer at han fikk en forespørsel gjennom appen Memmo, hvor man kan betale for å kjøpe hilsninger fra kjente personer.

Han sier at det var slik det gikk til og at han ikke visste at det handlet om et politisk parti.

– Man sender hilsninger til folk til høyre og venstre, om de fyller år eller feirer påske eller at man ønsker de god midtsommer. Ja, alt mulig. Jeg kommer ikke engang på hva dette er for noe. Men jeg sier jo bare på min måte da. Jeg tenker ikke på at det skulle være noe farlig eller politisk. Jeg kan bare si at jeg ikke hadde en anelse. Ikke en «susning», sier Hysén til Aftonbladet.

LANDSLAGSLEGENDE: Midtstopperen Glenn Hysén scoret syv mål på 68 kamper for Sverige. Foto: Lars Hedberg / TT / / TT Nyhetsbyrån / NTB

Alternativ för Sverige ble dannet av tidligere medlemmer fra Sverigedemokraternas utestengte ungdomsforbund SDU i 2018.

Partiet ønsker blant annet at Sverige skal gå ut av EU og stanse all innvandring til landet. De er også imot homofile ekteskap og vil at barnehagene skal slutte å undervise i LHBTQI-spørsmål.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.