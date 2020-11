Trondheim mister håndball-EM

Myndighetene har satt foten ned for håndballmesterskap i Norge i desember.

Nora Mørk og de norske håndballjentene får ikke spille EM i Trondheim i desember. Foto: TATYANA ZENKOVICH/EPA / EPA

Det melder Norges Håndballforbund i en pressemelding.

«På bakgrunn av norske helsemyndigheters grundige vurderinger, samt politiske klare krav og ønsker, er det klart at Norge ikke kan stå som arrangør av Håndball-EM i desember», står det i pressemeldingen.

Alle de norske kampene, samt semifinaler og finale, skulle spilles i Trondheim Spektrum.

Norge og Danmark skulle i utgangspunktet dele mesterskapet, men nå jobbes det for at Danmark overtar hele mesterskapet.

Norge var avhengig av å få unntak for regelen om ti dagers innreisekarantene, sa generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, til Adresseavisen torsdag i forrige uke.

Men da statsminister Erna Solberg søndag varslet at et EM i Norge virket vanskelig, tok kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, det som et klart frempek om at svaret kom til å bli nei.

Det fikk han rett i.

– Vi er takknemlig for samarbeidsånden og den felles forståelsen vi har møtt blant våre medarrangører fra EHF og DHF. Samtidig er det selvsagt med tungt hjerte at vi må erkjenne at det denne gangen ikke ble mulig å arrangere mesterskap på hjemmebane for Norges del. Vi hadde gledet oss veldig, sier håndballpresident Kåre Geir Lio i pressemeldingen.

– Vi har snudd hver stein i håp om å få til mesterskap i Norge. Nå er tida kommet for å akseptere at det ikke lar seg gjøre, med de retningslinjene som gjelder her hjemme. Det respekterer vi. Vi har flere ganger sagt at norske myndigheter er verdensmestere på smittevern, og det gjentar jeg gjerne, sier han.

Saken oppdateres