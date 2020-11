Derfor blir ikke Ødegaard med på «nødlandslaget»: – Frustrerende tunge dager

Landslagsstjernen Martin Ødegaard (21) kunne vært med «nødlandslaget» til Østerrike, men den mentale belastningen etter kampkaoset forrige uke er en av grunnene til at Ødegaard i stedet har reist hjem til Madrid.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

DRO HJEM: Martin Ødegaard før trening i forrige uke i det som endte som en kampfri landslagssamling. Bak til høyre: Martin Linnes. Foto: Stian Lysberg Solum

Det forklarte toppfotballsjef Lise Klaveness på pressekonferansen der uttaket til onsdagens kamp mot Østerrike i Wien ble presentert.

Etter at Norge ikke møtte til Romania-kampen, har de bestemt seg for å stille en 18-mannstropp bestående av utenlandsbaserte spillere – pluss Vikings Veton Berisha – til Nations League-finalen mot Østerrike:

Les også Stor presentasjon: Dette er «nødlandslaget»

Siden Ødegaard har fått påvist covid19-sykdommen tidligere, kunne den ferske visekapteinen inngått i troppen uten å være potensiell smittebærer etter lagkamerat Omar Elabdellaouis positive test. Men etter kampkaoset som rådet rundt landslaget i forrige uke, først ved at privatkampen mot Israel ble avlyst samme dag som den skulle blitt spilt, dernest at landslaget ikke kunne reise til Romania, lar landslagsledelsen Real Madrid-spilleren få hvile.

– Totalvurderingen etter enighet med oss er at han drar tilbake til klubb og har gjort det. På grunn av veldig frustrerende tunge dager her, de ventet lenge på kampavklaring, det er mentalt utfordrende for alle og for ham. Skadehistorikk og klubbsituasjon gjør at det beste for ham er å reise tilbake til klubben, sier Klaveness.

Milan-spiller Jens Petter Hauge var uaktuell etter å ha avlagt en falsk positiv test, ifølge Klaveness. Heller ikke Sampdoria-spiller Morten Thorsby kunne være med. Han fikk påvist viruset i kroppen i vår, men det regnes som for lenge siden til at kan inngå i «nødlandslaget» uten å være på den sikre siden.

Les også «Nød-spillere» må til Norge først - holdes atskilt på Gardermoen

Klaveness utdyper litt om situasjonen i den opprinnelige troppen, som kom til Norge mandag for en uke siden med planen om å spille både mot Israel, Romania og Østerrike.

– Det er en kjensgjerning at det har vært slitsomme runder for spillerne. Det har vi fått klart inntrykk av gjennom den kontakten vi har hatt med spillerne og trenerne, at dette har vært veldig frustrerende. Når du er så rigget mot en kamp og prestasjonsarena, og så skal du spille, eller skal du ikke spille, flyet står, flyet står ikke, en helt uvant situasjon; dette er konkurransehester, de er i dét moduset, da blir det uforløst, alt sammen, sier Klaveness.

– Har Real Madrid bedt dere om ikke å bruke Martin Ødegaard mot Østerrike?

– Det kjenner ikke jeg til, svarer Klaveness.

Publisert: Publisert: 16. november 2020 12:52 Oppdatert: 16. november 2020 13:24