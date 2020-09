Graham Scott blåser i fløyta. Scott McTominay stanget United i føringen. Manchester United har utover det hatt den største sjansen, men Brighton tok mer og mer over og hadde også noen nesten-sjanser. Heng med etter pause!

Graham Scott blåser i fløyta. Scott McTominay stanget United i føringen. Manchester United har utover det hatt den største sjansen, men Brighton tok mer og mer over og hadde også noen nesten-sjanser. Heng med etter pause!

Graham Potter begraver ansiktet i hånda, enten i fortvilelse eller for å fjerne vann som renner fra håret og ned i pannen.

Graham Potter begraver ansiktet i hånda, enten i fortvilelse eller for å fjerne vann som renner fra håret og ned i pannen.

Mye rom for Bernardo, men crosseren er upresis.

Mye rom for Bernardo, men crosseren er upresis.

Det blir farlig! En av Brighton-forsvarerne faller tilsynelatende litt for tidlig inn i egen sekstenmeter, og da er ikke Scott McTominay i offside når han løper seg fri og header ballen kontrollert ned i hjørnet.

Mål for Manchester United!

Vi får et såkalt korridorfrispark fra høyre, hvor Mata eller Dalot skal svinge ballen inn i sekstenmeteren.

Vi får et såkalt korridorfrispark fra høyre, hvor Mata eller Dalot skal svinge ballen inn i sekstenmeteren.

Vertene har tatt mer og mer over i denne kampen.

Vertene har tatt mer og mer over i denne kampen.

Men da slår de selvsagt bort ballen. Jahanbakhsh drar seg mot høyre og banker til. Over tverrliggeren til Dean Henderson, som har god kontroll.

Men da slår de selvsagt bort ballen. Jahanbakhsh drar seg mot høyre og banker til. Over tverrliggeren til Dean Henderson, som har god kontroll.

Mata inne sentralt for å bidra litt i oppbyggingen igjen.

Mata inne sentralt for å bidra litt i oppbyggingen igjen.

Brighton som har styrt spillet siste tiden nå. Manchester United har hatt en stor sjanse, mens Brighton har hatt to brukbare skuddforsøk. Det ene på målet, det andre utenfor.

Brighton som har styrt spillet siste tiden nå. Manchester United har hatt en stor sjanse, mens Brighton har hatt to brukbare skuddforsøk. Det ene på målet, det andre utenfor.

Det er for øvrig Graham Scott.

Det er for øvrig Graham Scott.

Gyökeres jobber hardt på topp for Brighton. Forsøker å presse Uniteds forsvarsspillere og har tidvis vært et uromoment så langt.

Gyökeres jobber hardt på topp for Brighton. Forsøker å presse Uniteds forsvarsspillere og har tidvis vært et uromoment så langt.

Lydbildet rundt kampen er omtrent som når man besøker «Regnskogen» i Kristiansand Dyrepark. Hverken kaimaner, øgler eller krokodiller i Brighton, men kunne gjerne fått litt flere målsjanser her.

Lydbildet rundt kampen er omtrent som når man besøker «Regnskogen» i Kristiansand Dyrepark. Hverken kaimaner, øgler eller krokodiller i Brighton, men kunne gjerne fått litt flere målsjanser her.

Brighton har igjen senket seg meget lavt i banen. Hadde man sett lørdagens kamp og deretter denne, hadde det vært umulig å gjette at det er de to samme lagene som møtes på samme bane.

Brighton har igjen senket seg meget lavt i banen. Hadde man sett lørdagens kamp og deretter denne, hadde det vært umulig å gjette at det er de to samme lagene som møtes på samme bane.

Mata skuffet over at Daniel James ikke søker bakrom når det er litt rom å løpe i. Gjestene er nødt til å utnytte det lille bakrommet som er når Brighton ligger såpass lavt.

Mata skuffet over at Daniel James ikke søker bakrom når det er litt rom å løpe i. Gjestene er nødt til å utnytte det lille bakrommet som er når Brighton ligger såpass lavt.

Det er veldig mye spill mot etablert forsvar i denne kampen. Manchester United har tidvis slitt med å bryte ned lavtliggende forsvar, men har sett mye bedre ut etter at Bruno Fernandes ankom i januar. Nå er ikke han med, da er det Juan Mata som ofte er mannen med taktstokken.

Det er veldig mye spill mot etablert forsvar i denne kampen. Manchester United har tidvis slitt med å bryte ned lavtliggende forsvar, men har sett mye bedre ut etter at Bruno Fernandes ankom i januar. Nå er ikke han med, da er det Juan Mata som ofte er mannen med taktstokken.

Favorittene Manchester City og Everton har tatt ledelsen i de to andre kampene som pågår, mens Newport County slo ut Newcastle på straffer tidligere i kveld.

Favorittene Manchester City og Everton har tatt ledelsen i de to andre kampene som pågår, mens Newport County slo ut Newcastle på straffer tidligere i kveld.

Kampens første og største sjanse! Juan Mata viser hvor smart han er når han bygger opp angrepet og deretter starter på et smart løp. Det ser Brandon William, som spiller en flott pasning opp i den ledige korridoren som Mata er på vei inn i. Han slipper den videre mot Odion Ighalo. Nigerianeren tar med seg ballen forbi målvakt Steele, men klarer ikke å sette den på riktig side av stolpen med venstrefoten.

Kampens første og største sjanse! Juan Mata viser hvor smart han er når han bygger opp angrepet og deretter starter på et smart løp. Det ser Brandon William, som spiller en flott pasning opp i den ledige korridoren som Mata er på vei inn i. Han slipper den videre mot Odion Ighalo. Nigerianeren tar med seg ballen forbi målvakt Steele, men klarer ikke å sette den på riktig side av stolpen med venstrefoten.

Brighton senker seg ned i en 5-4-1-formasjon defensivt. Mata kommer dypt for å hente.

Brighton senker seg ned i en 5-4-1-formasjon defensivt. Mata kommer dypt for å hente.

Det første kvarteret har ikke vært noe fyrverkeri. Mulig Ole Gunnar Solskjær er fornøyd med det, for i forrige kamp smalt det i stolper og tverrligger støtt og stadig. Hele fem ganger traff Brighton metallet uten at ballen gikk i mål.

Det første kvarteret har ikke vært noe fyrverkeri. Mulig Ole Gunnar Solskjær er fornøyd med det, for i forrige kamp smalt det i stolper og tverrligger støtt og stadig. Hele fem ganger traff Brighton metallet uten at ballen gikk i mål.

MacAllister fikk faktisk to landskamper for Argentina i 2019. Mot Chile og Mexico.

MacAllister fikk faktisk to landskamper for Argentina i 2019. Mot Chile og Mexico.

14′ DEL