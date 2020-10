UEFA vil straffe Rennes for manglende sosial distanse i Champions League-kamp

Mange reagerte på bilder av publikum som sto skulder ved skulder da Rennes møtte Krasnodar i mesterligaen. Nå har UEFA tatt affære.

Publikum sto tett i tett da Rennes møtte Krasnodar. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

I en pressemelding fredag melder det europeiske fotballforbundet at det er innledet disiplinærsak mot den franske klubben. Ett av tre ankepunkter er at det ikke ble opprettholdt sosial distanse blant publikum på tribunen under kampen, og at publikum ikke ble sittende på sine plasser.

UEFA godtar at internasjonale fotballkamper spilles med publikum opp til en tredjedel av arenaens publikumskapasitet, men bare om lokale helsemyndigheter godtar det, og om det praktiseres sosial distanse på tribunene.

Rennes anklages også for å ha blokkert rømningsveier i strid med sikkerhetsforskriftene, og for brudd på Uefas smittevernprotokoll.

Saken vil bli behandlet av Uefas disiplinærutvalg på et møte 10. november.

Kampen mellom Rennes og Krasnodar endte 1-1. Alle lag i gruppen som også omfatter Chelsea og Sevilla har ett poeng etter åpningsrunden.

