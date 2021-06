Nederlandsk VAR-utvisning kostet dyrt - Tsjekkia blir Danmarks motstander

Den kampen går i Baku lørdag. Danmark eller Tsjekkia kommer altså til å spille EM-semifinale.

VAR-utvisningen av de Ligt vil nok bli diskutert i treskolandet søndag kveld, men etter at Nederland hadde dominert i 1. omgang, overtok tsjekkerne etter at de kom én mann i overtall da 2. omgang var bare ti minutter gammel.

Like før hadde Nederland misbrukt alle sjansers mor: Donyell Malen var plutselig mutters alene med Tomas Vaclik - men den tsjekkiske keeperen leverte en redning på øverste hylle. Den redningen skulle vise seg i å bli helt avgjørende.

Like etter grep VAR inn da Nederland-stopper Matthijs De Ligt tok ballen med hånden. Den russiske dommeren Sergej Karasjov måtte ut og se på video - og valgte så å plukke fram det røde kortet. Han mente det var en viljehands. Dermed måtte Nederland spille med ti mann fra det 55. minutt.

1–0 kom i det 69. minutt. Tomáš Holeš headet hardt i mål - til tross for at det sto tre nederlendere på streken. Han fikk en hodepasning fra Tomáš Kalas, som headet gjennom feltet til bedre plasserte Holeš, som til daglig spiller i Slavia Praha og som aldri har spilt i utenlandske ligaer.

I det 79. minutt økte Tsjekkias EM-konge Patrik Schick til 2–0. Mannen bak 1–0, Tomáš Holeš, fanget opp en andreball, satte fart og serverte Schick, som på goalgettervis satte ballen i mål.

Før scoringene hadde backen Pavel Kadeřábek hadde en megasjanse, men Denzel Dumfries presterte en blokkering på høyeste nivå.

Da Tsjekkia og Nederland var i samme kvalifiseringspulje for EM i 2016, vant tsjekkerne begge kampene (2–1 hjemme og 3–2 borte). Søndag tok Tsjekkia sin tredje strake seier mot de oransjekledde.

Det kom meldinger før kampen om at supportere ble fratatt regnbueflagg på vei inn på stadion i Budapest. Men bilder fra tribunen viser at tilskuere markerte sine meninger med regnbueflagg. UEFA sendte også ut en melding før matchen om at de hadde orientert Ungarns fotballforbund at regnbueflagg ikke er en politisk markering - og derfor skal tillates.