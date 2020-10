Elyounoussi herjet i Europa: Scoret to mål på fire minutter

Mohamed Elyounoussi storspilte for Celtic. Kristoffer Ajer måtte ut med skade.

Mohamed Elyounoussi jubler etter å ha sendt Celtic i ledelsen. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

LILLE - CELTIC 2–2

Elyounoussi var i fyr og flamme før pause da Celtic gjestet franske Lille i Europa League torsdag kveld.

Nordmannen sendte det skotske storlaget i føringen etter en snau halvtime med en nydelig scoring. 26-åringen dro med seg ballen inn fra venstrekanten og bøyde ballen i lengste hjørne på vakkert vis.

Bare fire minutter senere doblet han til 2–0, og sørget for en ordentlig drømmestart for Celtic.

Dårlig nytt for Norge

Etter 53 minutter kom bildene den norske landslagsledelsen ikke ville se. Kristoffer Ajer, som startet kampen i Celtics midtforsvar, måtte byttes ut. Han hinket av banen med det som så ut som smerter i lysken.

Det er dårlig nytt for Norge, som samles for å spille tre kamper på én uke i midten av november.

Etter at Ajer gikk av banen for Celtic, raknet det helt for det skotske storlaget.

Først reduserte Lilles Zeki Celik til 1–2 etter 67 minutter. Et kvarter før slutt sørget Jonathan Ikone for balanse i Lille-regnskapet da han utlignet til 2–2. Det ble også sluttresultatet.

Her er bildet landslagsledelsen ikke ville se. Ajer måtte ut med skade torsdag kveld. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Tøff start

Celtic tapte den første gruppespillkampen 1–3 borte mot AC Milan, i et oppgjør hvor både Jens Petter Hauge og nevnte Elyounoussi scoret hvert sitt mål.

Dermed står Elyounoussi med tre mål på to kamper så langt i Europa League.

Poengdelingen i Frankrike sørger for at Celtic har fått en svak start på Europa League-gruppespillet. Laget står med ett poeng etter to kamper, og ligger tre poeng bak Lille og fem bak AC Milan.

AC Milan slo Sparta Praha og Andreas Vindheim oppskriftsmessig 3–0 på hjemmebane torsdag kveld.

Elyounoussi scoret to mål for Celtic torsdag kveld. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Erkerivalen leder

«Norske» Celtic har ikke vært like suverene som vanlig i den hjemlige ligaen denne sesongen. Faktisk ligger de på andreplass på tabellen, seks poeng bak erkerival Rangers. «Moi», Ajer & Co. har derimot én kamp mindre spilt enn serielederen.

På de elleve første kampene har Celtic vunnet åtte, spilt to uavgjort og tapt én. «Moi» har notert seg for ett mål og tre målgivende pasninger i serien denne sesongen.

Celtic røk også på skuffende vis ut mot Ferencváros og norske Tokmac Nguen i Champions League-kvaliken.

Neste kamp for Celtic er førstkommende søndag hjemme mot Aberdeen i cupen.