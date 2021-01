Pochettino tar over PSG

Han har vært arbeidsledig siden november 2019, men nå er Mauricio Pochettino (48) tilbake i manesjen. Han tar over managerjobben i PSG, klubben han spilte for tidlig på 2000-tallet.

TILBAKE: Mauricio Pochettino er tilbake som manager - og tilbake i klubben han spilte for tidlig på 2000-tallet. Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Det bekrefter PSG lørdag ettermiddag på sine nettsider.

– Jeg er veldig glad og beæret over å være den nye treneren til Paris Saint-Germain, sier Pochettino, som har skrevet under på en kontrakt som streker seg til sommeren 2022.

– Jeg vil takke klubbens ledelse for at tilliten de har gitt meg. Denne klubben har alltid hatt en spesiell plass i hjertet mitt. Jeg har fantastiske minner herfra, sier Pochettino.

Pochettino har vært arbeidsledig siden han fikk sparken i Tottenham i november 2019, bare noen måneder etter at han ledet London-laget til klubbens første Champions League-finale noensinne.

Argentineren ble erstattet av José Mourinho, og som arbeidsledig ble Pochettino hypig nevn som en mulig erstatter for Ole Gunnar Solskjær i Manchester United.

Men nå er det Paris, Kylian Mbappé, Neymar og resten av stjernegalleriet til den franske hovedstadsklubben som venter.

Han tar over PSG etter Thomas Tuchel som avsluttet karrieren i storklubben med 4–0-seier over Strasbourg 23. desember. Allerede dagen etter, på selveste julaften, skal Tuchel ha fått beskjed om sparkingen, men det ikke ble bekreftet fra offisielt hold før 29. desember.

PSG ligger på 3. plass i Ligue 1, poenget bak Lyon og Lille. Tidligere i høst sikret PSG avansement i Champions League, og i februar venter en storkamp i åttedelsfinalen mot Barcelona.

PSG som klubb og Paris som by er imidlertid ikke ukjent for 48-åringen. I sin spillerkarriere noterte han seg for 95 kamper for Paris Saint-Germain. PSG hentet ham til klubben fra Espanyol i 2001.

Da var ikke PSG like store som i dag, og han forlot klubben med ett trofé: UEFA Intertoto Cup, en europeisk fotballturnering for lagene som ikke maktet å kvalifisere seg til Champions League eller Europa League.

Pochettino gikk gratis til Bordeaux etter to og et halvt år i PSG. Som aktiv spiller representerte han også argentinske Newell’s, samt det argentinske landslaget.

Managerkarrieren startet han i 2009, i Espanyol. Deretter gikk turen til den engelske sørkysten og Southampton, før han ble hentet til Tottenham.

I 2016 snakket Pochettino om å en dag returnere til PSG som manager:

– Å en dag trene PSG er en del av mine drømmer, sa argentineren, som nå har fått den drømmen oppfylt.