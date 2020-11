Nå skal eneren gjenskape det perfekte: – Dette kan han klare

Jarl Magnus Riiber vant og vant og vant. Han har mye å forsvare når verdenscupsesongen åpner i Ruka kommende helg.

Jarl Magnus Riiber på vei til NM-tittel på Beitostølen sist helg. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

BEITOSTØLEN/HOLMENKOLLEN: Kombinertutøveren vant hele 14 av 17 individuelle renn i verdenscupen sist sesong. Han hadde to annenplasser og en 10. plass også. Den ene utskeielsen skyldes at han ble tatt av vinden i Lahti. Det ble bare en liten påminnelse om at selv de perfekte kan ha uflaks. Det hadde blitt flere seiere dersom ikke det hadde blitt en brå slutt på alle konkurranser i mars.

Han er sikker på at han fortsatt er verdens beste til å kombinere hopping og langrenn. Dette til tross for korona, et trøblete kne, at han er blitt far til Ronja og at han har flyttet til Lillehammer siden sist.

– Jeg kan jo ikke forvente flere seiere enn i fjor, men jeg er ikke blitt dårligere, sier han relativt beskjedent.

Jarl Magnus Riiber vant 14 av 17 verdenscuprenn sist sesong. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Fakta Verdenscupåpning nordiske grener Verdenscupen i kombinert og langrenn åpner i finske Ruka kommende helg. Hopperne har hatt en verdenscuphelg i Polen og fortsetter i Ruka. Her er øvelsene. FREDAG Sprint kvalifisering, langrenn (10.00)

Kombinert hopprenn (11.00)

Sprint langrenn, finaler (12.30)

Kombinert sprint 5 km (15.00)

Hopp, kvalifisering (16.45) LØRDAG Langrenn kvinner, 10 km klassisk. (09.40)

Kombinert hopprenn (11.15)

Langrenn menn, 15 km klassisk (12.45)

Kombinert langrenn (16.00)

Hopp stor bakke (16.30) SØNDAG Kombinert hopprenn (09.30)

Langrenn 10 km fristil kvinner, jaktstart (11.50)

Langrenn 15 km fristil menn, jaktstart (12.50)

Kombinert langrenn 10 km (14.55)

Hopp stor bakke (15.30)

Mulig å bli bedre

Han ser muligheter til å forbedre seg til tross for at han herjet hele forrige sesong. Det gjelder å finne nye mål, eller nye typer mål. Her er hans to forbedringspunkter i sesongen 2020–21:

Poengsnittet i hoppbakken skal opp.

Han skal gå flere langrenn som han selv mener er oppe på toppnivå.

Får han det til, kan det fort bli kun seiere til vinteren. En som mener at 23-åringen fra Oslo blir minst like dominerende til vinteren, er sportssjefen for kombinert, Ivar Stuan.

– Jeg tror at han er i stand til minst å kopiere den så godt som perfekte sesongen. Han blir like god som i fjor. Selv om det har skjedd mye i livet til Jarl, så er han slik en vinnerskalle at det kan gå. På tester så scorer han minst like bra som i fjor, sier sportssjefen.

Jarl Magnus Riiber var den suverene vinneren av verdenscupen i kombinert i sesongen 2019–20. Foto: Vidar Ruud, NTB

Satser på det sikre

Heming-løperen er en som søker utvikling. Han er en perfeksjonist som er villig til å prøve noe nytt for å skape noe som er enda bedre. Foran denne sesongen har han vært nødt til å ta et hvileskjær. Det trygge har vært standarden.

– At jeg ble pappa, førte til at jeg har vært nødt til å prioritere veldig sikkert. Dette har ikke vært et år for å eksperimentere. Det har vært slik at vi har konstatert at de vi har gjort og de erfaringene som vi har fått de siste tre årene, har funket.

At nesten alt av konkurranser i høst og vår er blitt avlyst, har ikke plaget ham.

– Vi har de beste kombinertløperne i verden i Norge. Jeg trenger ikke matching fra utenlandske løpere. Da søker jeg heller til spesialhopperne eller langrennsløperne, sier han.

Pappa Riiber

Papparollen synes han passer ham fint selv om det handler om trening, trening og atter trening.

– Det har vært veldig stas. Jeg var veldig forberedt på at det skulle bli en del mer jobb. Men det har gått fint. Jeg har vært veldig heldig med valg av kjæreste (Sunna Margret Tryggvadottir – journ.anm.). Hun tar jo natten og gjør grovarbeidet, så tar jeg finishen, sier han.

Familien måtte utsette dåpen på grunn av koronarestriksjoner. Nå må Ronja og familien rundt vente på den til våren og sesongen er over.

PS: Kombinertløperne har unnagjort NM allerede. De hoppet i Granåsen og gikk langrenn på Beitostølen. Riiber vant den korteste distansen, men ble slått av Espen Bjørnstad i den andre NM-øvelsen.