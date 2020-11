Koronafrykten i langrenn: - Det kan være kroken på døren for karrieren

Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo kommer ikke til å risikere noe denne vinteren. Dermed kan det hende at de dropper ut av verdenscupen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Therese Johaug med maske på pressetreff foran den nasjonale åpningen på Beitostølen kommende helg. Hun er klar til å droppe verdenscuphelger dersom hun føler seg utrygg på koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen, NTB

BEITOSTØLEN: Therese Johaug ikledd hvitt munnbind med norsk flagg på to meters avstand. Johannes Høsflot Klæbo holdt enda lengre avstand. Han tok intervjuet på telefon.

Det tradisjonelle avsparket for langrennssesongen ble nok en påminnelse om at et virus legger en demper på alt dette året. Utøverne, bortsett fra nevnte Klæbo, gikk fra journalist til journalist. Noen med munnbind, andre uten. Heidi Weng hadde like godt på seg både beskyttelsesbriller og hansker.

Varig svekket

Dersom en langrennsløper får covid-19, risikerer de ettervirkninger i form av varig svekket lungekapasitet. Nettopp lungene er deres viktigste arbeidsredskap. En som frykter varige skader av en eventuelt sykdom, er fjorårets verdenscuptoer, Johannes Høsflot Klæbo. Derfor valgte han å gjøre seg tilgjengelig kun via telefon.

Fakta Åpningsrennet Her er rennprogrammet for nasjonal åpning på Beitostølen: Fredag: Prolog (kl. 10.00), finaler (kl. 12.30) Lørdag: 10 km klassisk kvinner (09.00), 15 km klassisk menn (11.15) Søndag: 15 km fristil menn (11.30), 10 km fristil kvinner (14.10)

– Jeg har ikke møtt så mye folk siden i vår. Når det er mulig å gjøre det på denne måten, så foretrekker jeg det, sa han på telefon til Aftenposten som satt ved sitt anviste smittevernede bord i Beitohallen.

24-åringen fra Trondheim ønsker ikke å gamble med helsen.

– Jeg skal holde på med dette noen år. Dersom min lungekapasitet blir redusert til 98 prosent, er jeg trolig sjanseløs i dette gamet, sier han.

Johannes Høsflot Klæbo stikker fra langrennsstadion på Beitostølen sammen med sprinttrener Arild Monsen. Pressetreffet etterpå tok han på telefon. Foto: Richard Sagen, Adresseavisen

Står over

Han skal gå renn på Beitostølen, og han blir med til verdenscupåpningen i Ruka. Men hva som skjer etter det, er han mer usikker på. Han kommer ikke til å ta noen som helst sjanser.

– Selv om det står om seieren i verdenscupen, så kommer ikke jeg til å risikere hele karrieren for å gå skirenn, sier han.

Klæbo kan fort komme til å droppe reiser til verdenscup selv om det blir arrangert renn. Det er han selv som tar beslutningen.

Therese Johaug er helt klar på at hun ikke vil nøle med å stå over verdenscuprenn dersom hun selv synes det skulle være noen risiko å reise.

– Det er dette jeg lever av, og ettervirkningen kan være farlig. Det kan være kroken på døren for karrieren.

Begge er helt klare på at denne sesongen ikke kommer til å bli som normalt. Allerede er verdenscupen på Lillehammer utsatt. Dermed blir det bare to verdenscuphelger før jul for allroundløperne. Ruka i Finland og Davos i Sveits.

Tour-tvil

Beslutningen om hvordan, eller om Tour de Ski skal arrangeres, er ikke fattet ennå. I utgangspunktet skal rennene gå i Sveits og to steder i Italia. Begge er land med svært høyt smittetrykk akkurat nå. Therese Johaug er i tvil om det kan blir noe.

– Det blir spennende å se hvordan de har tenkt å løse det. Jeg trekker ingen konklusjon her nå, men vi får se hvordan verden er når det hele starter, sier Johaug.

Begge de to norske enerne på langrennsski bedyrer at usikkerheten ikke har gått ut over forberedelsene til sesongen. Johaug hadde en nedtur etter noen heftige fjellturer i Lofoten i sommer, men er klar på at hun nå er tilbake og i rute.