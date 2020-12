Johaug har tilgitt legen: – Har hatt nær kontakt med Fredrik

Therese Johaug (32) var usikker på om hun ville tilgi landslagslege Fredrik Bendiksen etter dopingsaken, men sier hun har klart det etter nær kontakt med Bendiksen over lang tid.

JOHAUG OG BENDIKSEN: Therese Johaug og Fredrik Bendiksen under pressekonferansen hvor Therese Johaugs dopingsak ble kjent høsten 2016. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Etter at Therese Johaug testet positivt for doping på grunn av en krem Fredrik Bendiksen ga henne, var langrennstjernen i tvil om hun noen gang kunne tilgi ham. Det sa Johaug i et intervju med lokalavisen Østlendingen etter dopingsjokket i 2016.

I november 2018, da Johaug gjorde comeback etter dopingdommen, fortalte hun at Bendiksen hadde tatt kontakt uken i forveien.

– Jeg har fått melding av Fredrik der han skriver at han gleder seg til å se meg tilbake på startstreken. Han gleder seg veldig til helgen, så jeg har kontakt med ham, sa Johaug.

Nå forteller 32-åringen til VG at de to har beholdt kontakten og at hun har klart å tilgi ham.

– Jeg har hatt tett og nær kontakt med Fredrik gjennom hele den tunge prosessen, og vi har hatt gjensidig nytte av denne kontakten. Det har vært en krevende periode, hvor dette har vært helt avgjørende for alle for å klare å stå igjennom, forteller Johaug til VG.

Brøt tausheten

Bendiksen forteller til legeforeningens fagblad at han led av panikkangst og store påkjenninger etter Johaugs positive test og påfølgende 18 måneders utestengelse fra idretten.

Bendiksen tok på seg skylden for å feilaktig ha gitt Johaug kremen Trofordermin mot såre lepper. Salven viste seg å inneholde det forbudte stoffet clostebol.

– Hvis arbeidspresset ditt er for stort over tid, og kravene hele tiden overstiger det du med rimelighet kan levere, så er min påstand at risikoen for feil øker. Det er den eneste årsakssammenhengen jeg kan se nå, fire år senere. Jeg hadde vært igjennom en helt ekstrem arbeidsperiode med veldig store krav, i tillegg til sykdom i familien som tok mye oppmerksomhet. Det ble rett og slett for mye. Noen av kontrollpunktene som normalt slår inn, gjorde ikke det, sier Bendiksen til Tidsskriftet.

NÆR KONTAKT: Therese Johaug sier hun har hatt nær kontakt med Bendiksen i lang tid. Foto: Bringedal, Terje

– Jeg vet ikke om noen som skal ha bedre forutsetninger for å unngå å gjøre en sånn feil enn meg. Men det illustrerer også et sentralt poeng som har vært viktig for meg å få frem: Selv erfarne folk kan gjøre feil. Vi må aldri slutte å være oppmerksomme på det.

Nær kontakt

Nå forteller Johaug at hun og Bendiksen har støttet hverandre gjennom krisen.

– Vi har hatt veldig nær kontakt med Fredrik gjennom dette, og etterpå også. Vi vet hvor tøft han har hatt det, og er veldig glad for at han har kommet seg gjennom det.

Det samme meddeler manager Jørn Ernst.

– Therese og Fredrik snakket gjennom dette for lenge siden og Therese bebreider ikke Fredrik. Det som skjedde var tragiske feil som hun også hadde et ansvar for skjedde, forteller Ernst til VG.