– Det er jo egentlig helt fantastisk. Jeg hadde ikke helt troa på at jeg skulle komme hit, men jeg hadde jo hele tiden håpet. Det er veldig deilig å endelig være på plass, smiler Hegstad Krüger bak munnbindet.

Han opplevde den positive coronatesten som en sjokkbeskjed. Krüger forteller om noen svært tøffe uker på hotellrommet i Italia. Til tider føltes tilværelsen helt håpløs, før noen glimt av optimisme snek seg inn i langrennsløperens tankegang.

Spesielt et besøk av kjæresten Kristine Ringsjø Tufte løftet humøret.

– Hun kom ned der siste uken der, så jeg ikke ble alene der. Det var veldig hyggelig. Det var veldig godt med litt selskap etter å ha vært alene i ti dager. Jeg tror at jeg trengte det for hodet sin del, å få koble litt av. Det var veldig trivelig at hun fikk muligheten til å dra ned dit og hjelpe meg der nede. Det hjalp på humøret, forteller Krüger.

Etter en uke i karantene, fikk skistjernen trent som normalt, og sakte, men sikkert begynte hodet og kroppen å skru seg inn mot OL. Bekymringen for testene som ventet i Kina, okkuperte imidlertid tidvis tankene.

– Selv om jeg hadde de fire negative før jeg dro, så er det mange som har slått ut når de har kommet til Kina. Jeg var litt nervøs, men prøvde å ikke tenke så mye på det. Man blir gæren av alle disse CT-verdiene, og har hatt mareritt om CT-verdier og sånt. Prøver å bare ikke tenke på det. Veldig godt å ha de testene gjennomført, sier Krüger, som endelig håper å kunne senke skuldrene.

OL-HÅP: Krüger tester OL-løypene i strålende solskinn sammen med Hans Kristian Stadheim, Storbritannias langrennstrener. Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

28-åringen er på plass i OL som Norges kanskje største gullhåp på femmila, distansen som avslutter årets olympiske leker.

Krüger er av mange beskrevet som den norske løperen som takler høyden og tynn luft best av de mannlige landslagsutøverne. Selv er han usikker.

– Det er jo egentlig umulig å være sikker på det. Nå har jeg hatt en hardøkt, og det kjentes greit. Jeg håper at formen er bra, men det er klart at om man er i alt annet enn toppform, vil man bli hektet av. Så tøffe løyper er det. Jeg må være hundre prosent, og jeg føler jeg begynner å nærme meg det, forteller han.

Hegstad Krüger fikk sitt store gjennombrudd for fire år siden, hvor han tok to OL-gull og ett sølv.

I år har han fulgt OL fra sidelinjen så langt, og Krüger har ikke latt seg nevneverdig skremme av finske Iivo Niskanen og russiske Aleksandr Bolsjunovs enorme prestasjoner.

– Det sier litt om at det er forhold og løyper som krever at man er ekstremt på hugget og har dagen. Begynner det å bli tungt så forsvinner sekundene raskt her. Det har vel kanskje gitt litt større utslag enn vi er vant til. Men jeg tror egentlig at det jeg liker det jeg har sett av skirenn, og hvordan løpene utvikler seg. Det har ikke vært noe luring, men knallhard gåing. Det passer meg bra hvis jeg er i form.