Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Suksess i et OL har kraften til å endre idrettsutøveres og treneres liv. For de alle fleste som deltar i ulike konkurranser er ofte resultatet av stor betydning for den enkelte. Noen idrettsutøvere opplever ubehagelig stress og ulikt press knyttet til det å konkurrere og mange utøvere opplever å ikke få ut sitt ytterste potensial under en konkurranse.

Mental styrke og psykisk helse

Idretten og alle som elsker å drive med idrett er som alle andre i samfunnet blitt påvirket av den pågående pandemien. Både breddeidretten her hjemme og OL i Tokyo i 2021 og nå Beijing-lekene vil gå over i historien som perioder som testet utøvernes mentale ferdigheter ytterligere. Utsettelse, konkurranser som blir avlyst, endringer i forberedelsene, mangel på muligheter til å konkurrere og strenge restriksjoner gir grobunn for grubling, frustrasjon og stress og å for enkelte å miste selve meningen med det å konkurrere. Aldri før har mental styrke vært viktigere. Aldri før har psykisk helse vært mer utfordret.

Tøffe valg

Like fullt er det noen som bevarer roen, yter maksimalt og presterer på topp. Hvordan klarer de å håndtere stress og press i konkurransesituasjonen? Å gi et fullgodt svar på et slikt spørsmål er selvsagt ikke mulig og hadde man hatt et fasitsvar på dette, kunne man sannsynligvis tjent seg søkkrik. Riktignok har OL-, VM- og EM-vinnere i ulike idretter blitt stilt dette spørsmålet, og forskning på ulike mentale karakteristika hos vinnere av viktige idrettskonkurranse er blitt utført. Denne forskning avdekker flere sentrale faktorer som er viktige for å lykkes i en konkurranse, men hovedbudskapet kan oppsummeres som følgende:

*Anerkjenne at konkurranse er noe annet enn trening

* Grundige (mentale) forberedelser er helt avgjørende

* Tydelige, tøffe og selvstendige valg må foretas

Kjennetegn ved OL-vinnere

Den amerikanske idrettsforskeren Daniel Gould og kolleger intervjuet på begynnelsen av 2000-tallet over 30 OL-vinnere i ulike idretter. De fant at idrettsutøverne var karakterisert av: (a) evnen til å håndtere og kontrollere angst, (b) tillit, (c) mental tøffhet (d) idrettsintelligens, (e) evnen til å fokusere og blokkere ut distraksjoner, (f) konkurranseevne, (g) en hard arbeidsmoral, (h) evnen til å sette seg og oppnå mål, (i) la seg trene, (j) høye nivåer av disposisjonelt håp; (k) optimisme, og j) positiv perfeksjonisme. I løpet av de ti siste årene har vi ved UiA gjennom ulike prosjekter intervjuet tidligere norske OL-, VM- og EM-vinnere i ulike idretter og funnet mange av de samme karaktertrekkene. Likevel fantes det også noen interessante forskjeller.

Gode rollemodeller

De norske vinnerne la mye vekt på betydningen av interesserte foreldre som støttet dem på en positiv måte og som uansett stod bak de valgene de tok for å lykkes i sin idrett. Flere trakk frem betydningen av gode rollemodeller og forbilder i form av søsken, andre idrettsutøvere og ikke minst trenere i sitt nærmiljø. Noen mente at dette hadde dannet grunnlag for at de ble komfortable med press, ble standhaftige, kunne presse kroppen fysisk og det å være konsekvent i sine avgjørelser. Det å kunne prioritere for å optimalisere sin prestasjon og det å få idrettsspesifikk ekspertisehjelp fra en trener var av avgjørende betydning. Noen av vinnerne trakk frem at de hadde evnen til å analysere, være nysgjerrige og læringsvillige over tid som ga dem en trygghet og en selvtillit som var avgjørende for å gå til topps i en viktig konkurranse.

Viktigst: Selvtillit

Samtlige av de norske utøverne trakk frem selvtillit som den klart viktige enkeltfaktoren for å vinne en avgjørende konkurranse. Flere understreket at selvtillit kan komme fra flere kilder og trakk frem tidligere erfaringer, verbal og sosial overbevisning og en fysiologisk (kroppslig) og følelsesmessig tilstand som karakteristiske trekk ved deres selvtillit. For å oppnå en slik selvtillit mente de fleste at man ikke bare måtte forstå sin egen idrett, men også det å forstå toppidrett og hva det medfører av ubehag knyttet til det å bli en vinner. En slik opplevelse ble karakterisert som en unik idrettsglede og ubeskrivelig følelse av å meste stress og press.

