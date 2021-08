Warholm åpner for 400 meter flatt: – Det gleder jeg meg til

– Kan vi få se Warholm på 400 meter flatt i løpet av sensommeren?

– Det kan vi ikke utelukke, sier Alnes til norske journalister torsdag - etter Warholms rekordløp og OL-gull i Tokyo.

Senere på dagen bekreftet team Warholm overfor TV 2 at han løper 400 meter flatt neste Diamond League-stevne, i Lausanne 26. august.

– Han er bra på det, sier Alnes om Warholms egenskaper på 400 meter flatt.

– Jeg tenker det kan bli fint. Det gleder jeg meg til, sier Warholm til VG konfrontert med Alnes’ uttalelse.

– Det er stor sannsynlighet for at jeg prøver meg litt på det nå. Springer jeg sånn som i dag kommer det til å gå grisefort. Da er det nok godt ned på 43-tallet, sier Warholm på pressekonferansen etter medaljeseremonien.

– Vil 400 meter hekk være nok inspirasjon fremover? spør VG.

– Jeg håper det, for jeg tror de gutta som var bak meg i dag kommer til å fortsette med det. De kommer til å fortsette å flytte grensene. Det kan være nok for at jeg finner motivasjon i det, og på en måte vil befeste min posisjon på toppen, sier Warholm.

Uansett virker det sannsynlig at vi får se Warholm på 400 meter flatt om ikke altfor lenge, men det har ikke kommet noen datoer på når dette eventuelt vil skje.

Warholm har selv norgesrekorden på 400 meter flatt. Den satt han i 2017, med tiden 44,87.

I EM-2018 doblet han, og løp både 400 meter hekk og 400 meter flatt. Med hekker ble det gull, mens han kom til finalen uten hekker. Der løp en sliten Warholm inn til sisteplass på tiden 46,68.

Ulsteinviks store sønn var som kjent tikjemper før han i 2016-OL byttet til 400 meter hekk. Siden har gullmedaljene fosset inn.

– Jeg har sett fram til OL. Dette har manglet i samlingen. Nå vil jeg la disse tingene synke inn og nyte øyeblikket for å få inspirasjon til å gå videre, sier OL-mesteren.

– Jeg håper at dette er bare starten.

NRKs Jann Post trodde allerede før Alnes-uttalelsen torsdag at vi kan komme til å få Karsten Warholm på andre distanser fremover:

– Jeg er veldig spent på om han har lyst til å løpe 400 meter flatt. Vi diskuterte hvor fort det er mulig å løpe, jeg sa i fjor at han kunne løpe ned mot 44 blank. Skal jeg si at han kan løpe ned mot 43 blank da? Verdensrekorden er 43.03.

Post mener det er flere muligheter:

– Han har sagt selv at han har lyst til å løpe 800 meter. Dobek i 800 meter-finalen onsdag løp 400 meter hekk helt til i fjor. Han var en mye dårligere hekkeløper enn Karsten Warholm. Det er klart at også det er spennende.

– Hva råder du ham til?

– Jeg vil ikke råde han til å slutte med det han er så god til, men at han kan teste grensene på et par andre ting det tror jeg han er nysgjerrig på, svarer Jan Post - og legger til.

– Han er 25 år, to ganger verdensmester, to verdensrekorder, europamester og olympisk mester.

Jane Fleming, tidligere australsk friidrettsstjerne, er overbevist om at Warholm kan være god også på 400 meter flatt.

– Helt klart! Når du løper 400 meter hekk på under 46 sekunder, så kan han prestere tider ned mot verdensrekorden også flatt.

Andreas Thorkildsen var - inntil tirsdag - den siste nordmann med OL-gull i friidrett. Han var opprinnelig hentet inn for å trene Warholm i spyd hvis det ble videre tikamp-satsing. Men så ble det 400 meter hekk. Han sier dette om muligheten for at vi får se Karsten Warholm på andre distanser:

– Det er noe han og Leif burde bestemme. Det er ikke min avgjørelse.

– Men det hadde vært gøy å se han på 400 meter flatt og 200 meter, men det interessante er det han gjør på 400 hekk nå.

– Det andre er bare av akademisk nysgjerrig. Og det hadde vært gøy å se hvordan han hadde gjort det.

Uttellingen til nå for Warholm på 400 meter hekk:

2017: VM-gull.

2018: EM-gull.

2019: VM-gull.

2021: OL-gull.