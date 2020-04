Junior­løper tatt ut på lands­laget: - Jeg tror jeg har et ess i ermet

Langrennssesongen kommer til å bli annerledes. Tirsdag ble landslagene tatt ut. Den store overraskelsen er junioren Helene Marie Fossesholm.

Heidi Marie Fossesholm (18) er inne på landslaget som juniorløper. Foto: Terje Pedersen

Det var én større overraskelse etter at landslagene i langrenn for den kommende sesongen tirsdag ble tatt ut.

Stortalentet og junioren Helene Marie Fossesholm (18) er inne på kvinnenes elitelag sammen med Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg.

– Det er ikke vanskelig å finne gode argumenter for at hun ikke skal være med på et landslag. Men vi er sikker på at vi gjør det som er best for henne, sa trener Ole Morten Iversen om uttaket av 18-åringen fra Drammen.

Fakta Landslagene 2020/21 Menn allround Emil Iversen

Didrik Tønseth

Sjur Røthe

Hans Christer Holund

Simen Hegstad Krüger

Martin Løwstrøm Nyenget (ny) Menn sprint Johannes Høsflot Klæbo

Sindre Bjørnestad Skar

Finn-Hågen Krogh

Pål Golberg

Erik Valnes

Håvard Solås Taugbøl (ny) Kvinner Therese Johaug

Ingvild Flugstad Østberg

Heidi Weng

Ane Appelkvist Stenseth

Maiken Caspersen Falla

Ragnhild Haga

Tiril Udnes Weng

Lotta Udnes Weng

Anna Svendsen

Heidi Marie Fossesholm (ny)

Klar til å angripe

Hun var selv offensiv på Zoom-pressekonferansen til skiforbundet tirsdag ettermiddag.

– Jeg skal lære av dem som allerede er på laget, og så tror jeg at jeg kan ha et ess i ermet selv også, sa hun.

Hun forteller at det har vært en del vurderinger før hun sa ja til å være med på A-landslaget til tross for at hun fortsatt er juniorløper (fyller 19 år i mai). Hun er også en lovende terrengsyklist. Denne satsingen blir satt til side nå.

– Det har selvfølgelig vært noen diskusjoner sammen med skiforbundet. Og jeg har selvfølgelig rådført meg med pappa. Men både jeg, Ole Morten og skiforbundet er sikker på at dette er det beste valget, sa hun.

Hun er heller ikke redd for at steget fra lovende junior til seniorløper skal bli tøft. Det har vært utallige historier om løpere som har hatt store problemer i overgangen fra ung og lovende til et A-landslag.

– Jeg er ikke urolig for det. Vi skal spikre sammen et opplegg som er så bra som mulig for meg. Jeg har veldig god tro på at dette kommer til å gå bra.

Johannes Høsflot Klæbo flytter fra allroundlaget og tilbake til sprintlandslaget. Eirik Brandsdal (til høyre) til høyre legger opp og går ut av landslaget mens Håvard Solås Taugbøl (til venstre) kommer inn som ny på landslaget for sprinterne. Bildet er tatt etter det som skulle bli sesongens siste sprintrenn på Konnerud i Drammen. Foto: Terje Bendiksby

Usikker sesong

Fossesholm gikk prøve seg i verdenscupen allerede på Lillehammer før jul. I Falun etter jul gikk hun inn til en femteplass på 10 kilometeren i Falun. Hun hadde vist at hun hadde noe å vise blant de beste i verden.

Samtidig er det vanskelig å si hvor mange ganger og hvordan hun får vise seg frem i verdenscupen kommende sesong.

– Vi aner jo ikke hvordan konkurransesesongen kommer til å bli. Det kan ende opp med at vi stort sett kan konkurrere nasjonalt. Vi kan tenke oss at det blir økt aktivitet nasjonalt med våre løpere, sa langrennssjef Espen Bjervig på pressekonferansen.

Det var allerede kjent at Martin Johnsrud Sundby ikke fikk fornyet tillit på landslaget. Han er nå ute og satser inn mot VM med eget opplegg. Foto: Terje Pedersen

Avlysninger og et trøblete sponsormarked har ført til at økonomien i skiforbundet er anstrengt. Landslagene er noe redusert, men det både region-, junior- og rekruttlag opprettholdes. A-landslagene får noen færre utøvere.

– Det eneste som er sikkert er at vi skal være så godt forberedt som mulig til å gå fort på ski i midten av november, sa herretrener Eirik Myhr Nossum.

Den samme Nossum fikk også en del spørsmål rundt vrakingen av veteranen Martin Johnsrud Sundby.

– Vi kom til denne beslutningen etter hvert. Det er viktig for meg at løpere på landslaget skal og må bidra inn i laget. Han blir trebarnsfar i mai og det sier seg selv at det blir vanskeligere, fortalte Nossum.