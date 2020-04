RBK har ham på radaren: «Litj-Prica» tilbudt ny kontrakt med Malmö

Tim Prica (18) er ønsket videre i Malmö. Nå tygger «RBK-sønnen» på et nytt tilbud.

Attraktiv: Tim Prica, som nylig fylte 18 år. Foto: NTB Scanpix

Det melder lokalavisa Fotboll Skåne mandag.

– Vi har tilbudt ham kontrakt, og vil veldig gjerne at han skal bli her. Det pågår diskusjoner, sier Malmøs sportssjef Daniel Andersson.

Prica ble 18 år rett før helga, og har kontrakt med Malmø ut denne sesongen.

Den gang da: Dette bildet er fra 2010, da pappa Rade scoret for RBK, mens Sønnen Tim scoret for Nardos lilleguttelag. Foto: VEGARD EGGEN / Nils Chr Mangelrød

Stort spisstalent

17. april skrev Fotbolldirekt at Prica var på RBKs radar, noe Adresseavisen fikk bekreftet.

Unggutten er sett på som et av svensk fotballs største spisstalenter.

Linken han allerede har til Trondheim og RBK har vært av årsakene til at en overgang ikke har vært urealistisk:

Én ting er at faren Rade spilte i Rosenborg i flere sesonger.

Noe annet er at Tim selv spilte barnefotballen sin i Nardo - og fremdeles har kompiser i Trondheim.

Pappa Prica jobber også i agentfirmaet som representerer sønnen:

– Det er «kul» at det er interesse. Samtidig trives han veldig godt i Malmø, er imidlertid alt han ville si til Adresseavisen, da vi snakket med for 39-åringen for en drøy uke siden.

Ikke skrevet under

Selv om Prica er tilbudt ny kontrakt, er ennå ingenting forlenget. Sportssjefen i Malmø håper naturligvis det går i orden:

– Jeg har gode forhåpninger om det, sier han til lokalavisa.

NB! RBK har imidlertid vært tydelige på at de ligger lavt i overgangssaker enn så lenge, med tanke på at klubben står med spillere på redusert lønn og over 30 personer er permittert i organisasjonen på grunn av korona-krisen.