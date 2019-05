SISTE: Dette er Team Nord-Norges nye trener

Den nye treneren er Eirik Haugsnes, godt kjent som en meget god løper – både på flatt terreng og i fjelløp. Han er også tidligere langrennsløper. Haugsnes er utdannet som fysioterapeut og har jobbet på Brageklinikken på Finnsnes.

Haugsnes blir akkurat nå presentert som den nye treneren i forbindelse med en trening som regionlaget har ved Skihytta på Tromsøya.

Han erstatter suksesstreneren Kristian Skogstad, som etter årets sesong ga seg av familiære årsaker. Med Skogstad som sjef fikk Tromsø og Nord-Norge to seniorlandslagsløpere etter året sesong: Anna Svendsen og Erik Valnes.

– Kristian har gjort en kjempejobb. Han har virkelig hatt suksess de siste årene. Jeg hører bare gode ord om jobben han har gjort. Han har skaffet seg et godt rykte, sier Haugsnes til iTromsø.

Nå er det altså Haugsnes som skal lede Nord-Norges regionlag i langrenn de neste årene. Treningen mandag observerte han mest, mens Skogstad styrte det som ble gjort.

– Det er veldig greit at det er en overgangsperiode og man ikke blir kastet rett inn i det. Det er veldig greit å være med her mens Kristian og Ulf Morten (Aune, landslagskoordinator) er her. Håvard Klemetsen fra Olympiatoppen er også her. Det er en måned før jeg starter opp i stillingen, sier Haugsnes.