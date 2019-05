Manchester United-legendene investerte millioner i klubben. I dag så de det historiske opprykket på Wembley.

I 2014 gikk Manchester United-spillerne kjent som «Class of ’92» sammen om å kjøpe opp det som den gang var en klubb i 7. divisjon.

Lørdag sikret Salford City et historisk opprykk til League Two (4. divisjon).

Og er for første gang en del av det profesjonelle ligasystemet i England, etter fire opprykk på fem sesonger.

– Fire opprykk på fem år. Vi sa vi skulle klare dette antallet på åtte, og det føltes ganske optimistisk, sa Gary Neville lørdag.

– Men så fort vi fikk momentum og flyt, tenkte vi «la oss gå for det», tilføyde han.

Gary Neville, broren Phil, David Beckham, Ryan Giggs og Nicki Butt var til stede på tribunen på Wembley – som kan romme 90.000 tilskuere.

Overlegen seier

Salford City endte som nummer tre i ligaen. Dermed måtte klubben gjennom playoff for å kunne rykke opp.

I finalen ventet vestkystklubben AFC Fylde.

Allerede etter 14 minutter, kunne pulsen til United-legenden senke seg. Emmanuel Dieseruvwe var sist på ballen til 1–0.

Åtte minutter ut i andre omgang doblet rødtrøyene ledelsen. Carl Piergianni stanget inn en corner.

Og da Ibou Touray like etter økte til 3–0 var det ingen tvil. Det historiske opprykket var et faktum.

Stjernespekket eierliste

Forretningsmannen Peter Lim, som også eier Valencia, er den største investoren i klubben. Mannen fra Singapore eier 40 %, mens resten er fordelt på de tidligere United-spillerne.

Neville-brødrene, Beckham, Butt, Paul Scholes og Ryan Giggs eier alle 10 % hver. Sammen har de investert millioner i klubben.

I 2018 ble det blant annet investert 3,4 millioner kroner i Adam Rooney som valgt å forlate Aberdeen i den skotske toppdivisjonen, til fordel for spill i engelsk 5. divisjon.

Opprinnelig ønsket dem å investere i et akademi for å utvikle spillere. Samtidig hadde de selv gått gradene i en klubb og så verdien av å ha et førstelag å drømme om og jobbe mot. Det ble starten på Salford City.

– For meg representerer Salford City de første årene. Forpliktelsen, sulten, entusiasmen, det brennende ønsket og fotballånden, sa Gary Neville da han i mars 2014 gikk inn på eiersiden.

