Avhengig av et godt EM for å sikre VM-billett

Tirsdag ble de to gruppene i J19-EM 2019 trukket i Glasgow. Totalt åtte nasjoner deltar i mesterskapet, og Norge havnet i gruppe A sammen med vertsnasjonen Skottland, samt Nederland og Frankrike.

– Det var en grei gruppe. Alle lag i EM er god. Nederland er kanskje det laget jeg frykter mest, men vi har slått alle de lagene før fra mine år på landslaget fra 2000-kullet, så det er fullt mulig å gjøre det bra i EM, sier Elin Åhgren Sørum til iTromsø.

Gruppe B består av England, Belgia, Tyskland og regjerende mester Spania.

Fungerer som VM-kvalik

Mesterskapet arrangeres i Skottland i perioden 16.–28. juli. De to øverste lagene i hver gruppe går videre til semifinale, og mesterskapet fungerer også som den europeiske kvalifiseringen til J20-VM i 2020.

– Vi har så klart en drøm om å nå VM, men det tenker vi ikke på nå. Nå er det EM som gjelder. Vi ønsker å komme lengst mulig og ta medalje i mesterskapet, sier 19-åringen fra Tromsø.

Norge kvalifiserte seg til EM tidligere i måneden etter å ha vunnet sin gruppe med tre seiere av tre mulige: 2–1 mot Nord-Irland, 7–1 mot Ukraina og 3–0 mot Danmark.

Åhgren Sørum scoret ett av målene i storseieren mot Ukraina.

– Det var veldig gøy, særlig med kampen mot Danmark, der jeg tror flere forventet en jevnere kamp. Vi visste at om vi spilte på vårt beste, ville vi kunne vinne, så det var utrlig deilig, sier Åhgren Sørum.

Uten seier i serien

I Toppserien i år har Tromsø-jenta vært involvert i samtlige tre kamper for Trondheims-Ørn. Det er blitt to uavgjorte og ett tap og Trondheims-laget står med to poeng etter tre kamper så langt i år.

Sjansen for å ta årets første seier i serien kommer førstkommende mandag 22. april da de reiser til Bærum for bortemøte mot Stabæk.

– Det har vært en grei seriestart. Vi skulle gjerne tatt tre poeng mot Avaldsnes på søndag, der vi ledet store deler av kampen og slapp inn mål på overtid. Det må vi få luket bort. Det var litt det samme som i fjor der vi ofte mistet poeng på slutten av kamper, men ellers synes jeg laget ser bedre ut enn i fjor, så vi må bare bli flinkere å holde ut kampene og sørge for at ikke det samme skjer som mot Avaldsnes, sier Toppserie-spilleren fra Tromsø.