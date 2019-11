NY KAPTEIN: Doddo og Brann-speaker Remi Taule ser gjerne at denne karen overtar kapteinsbindet. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Lanserer denne mannen som ny Brann-kaptein

Ny podkast: Doddo og Brann-speaker Remi Taule lanserer Fredrik Haugen som Branns nye kaptein.

For mindre enn 50 minutter siden

Solen skinner og Brann vinner. Det er, ikke uventet, gjennomgangsmelodien i Ballspark-podkasten etter 1–0 hjemme mot Odd fredag. Fredrik Haugen var helt avgjørende for den seieren, og Doddo har for lengst sett nok: Han lanserer Haugen som Branns nye kaptein etter at Vito Wormgoor takker for seg mot slutten av året.

De to er også samstemte om en annen ting: Det hadde vært forfriskende om Rosenborgs Pål André Helland blir Branns nye kantspiller.

Den underholdende podkasten laster du ned i iTunes her, eller du trykker play i vinduet under.