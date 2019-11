Sarpsborgs Ole Jørgen Halvorsen jubler etter 3-1-scoringen sin mot Tromsø søndag. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Sarpsborg 08 slo nedrykksrival i dramatisk kamp

Sarpsborg tok en etterlengtet seier med 3–2 over Tromsø i Eliteserien søndag. Dermed er laget oppe på trygg grunn med tre serierunder igjen av sesongen.

NTB

Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Oddsen var ikke stor for at kampen skulle ende med noe annet enn uavgjort. Sarpsborg har nemlig denne sesongen stått for hele 13 kamper uten vinner. Nå i halloween-uka ble U-spøkelset effektivt skremt vekk.

Etter at 27 kamper i Eliteserien er unnagjort står begge lagene med 28 poeng. Sarpsborg har minus seks i målforskjell, mens Tromsø har minus 18. Laget fra nord har fått hele 55 mål baklengs.

Lettelsen i Sarpsborg-leiren var naturligvis stor.

– Det var jo litt press på oss. Vi har slitt med å avgjøre kampene. Det var utrolig deilig å se den gå inn, sa Ole Jørgen Halvorsen til Eurosport om sin 3-1-scoring

– Vi ble litt nervøse og feige i dag også, men det er deilig å stå her med en seier igjen. Dette var et langt steg på veien til å klare oss. Det hadde vært tøft med en ny uavgjort, sa matchvinneren.

Tromsø fikk en pangstart da Onni Valakari satte 1–0 etter 13 minutter. Hjemmelagets Joachim Thomassen slurvet på egen halvdel og ga Tromsø en billig overgang. Morten Gamst Pedersen dro seg til kanten og fant sin finske lagkamerat med innlegget. Det var Valakaris sjuende scoring denne sesongen.

Les også Fem snakkiser etter Sarpsborg 08-TIL: «Fra himmel til helvete, TIL havnet på ræv igjen»

Lafferty på god og vondt

Geir Bakke har brukt hele 35 spillere denne sesongen, og for første gang kunne han stille med spissene Mustafa Abdellaoue og Kyle Lafferty sammen på topp.

Nordiren med sin tøffe spillestil kom derimot tidlig i dommerens Espen Eskås' søkelys etter et par ufinheter. Det gule kortet lå hele tiden i luften.

Men Lafferty viste også fotballferdigheter og ikke bare tjuvtriks og ståpåvilje. Etter halvtimen fikk han det rommet han trengte på kanten og stormet frem. Han fant en umarkert Kristoffer Zachariassen inne i feltet med en presis pasning. Midtbanespilleren fikk god til å sikte og sendte ballen ned i hjørnet til 1–1.

Les også «Kjøp og salg, kjøp og salg – og hva så?»

Gylne to minutter

Hjemmelaget gikk hardt ut etter hvilen og gikk for en tidlig avgjørelse. Magnar Ødegaard hadde først en frisparksuser som TILs sisteskanse Jacob Karlstrøm så vidt fikk slått over.

Etter 51 minutter skulle det endelig lykkes for den blå horden. Bjørn Inge Utvik var høyest inne i feltet på en corner og stanget inn 2-1-målet. To minutter senere snappet Abdellaoue ballen fra en Tromsø-spiller, og han fant Ole Jørgen Halvorsen i bedre posisjon. Sistnevnte hadde ingen problemer med å gjøre 3–1.

Det var første gang Sarpsborg har scoret flere enn to mål på eget gress denne sesongen.

Laget hadde også muligheten til å gjøre 4-1, men Gaute Vettis skudd endte i tverrliggeren. Gutan gjorde kampen spennende helt til slutt med Aidan Barlows fulltreffer fem minutter før slutt. Han kombinerte flott med Gamst Pedersen før han med utsiden av foten vippet ballen i krysset til 2–3.

Med Tromsøs redusering kunne man observere en viss neglebiting på Sarpsborg-benken, men det skulle ikke bli poeng for gjestene.

– Vi har vært litt uheldige i en periode, og det ble litt for langt frem. I dag var ikke dagen vi skulle lykkes. Jeg er misfornøyd at det ikke ble poeng, men jeg er likevel fornøyd med hvordan vi spilte og kjempet, sa TIL-trener Simo Valakari.