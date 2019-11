Alexander Søderlund og Tore Reginiussen sitter på benken fra start. Pål André Helland er ute med sykdom. Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Flere profiler ute hos Rosenborg

Med Tore Reginiussen på benken fra start, får Even Hovland og Gustav Valsvik en liten generalprøve foran søndagens kamp mot Ranheim. Pål André Helland er ikke i kamptroppen.

Rosenborg-vingen er blitt syk i løpet av natten. Dermed er han ikke å se i Rosenborgs startoppstilling i torsdagens hjemmekamp mot Lask i Europaligaen.

Det flyter dårlig for Helland om dagen. Etter et oppløftende innhopp mot Bodø/Glimt 10. november, der han bidro sterkt til å sikre en 3–2-seier, måtte Helland stå over med suspensjon mot Viking sist.

Pål André Helland må se RBK-Lask fra tv-skjermen. Richard Sagen

Nå er han altså ute med sykdom og går glipp det som kunne blitt hans første start i Europaligaen siden hjemmekampen mot Zenit i 2017.

Heller ikke Alexander Søderlund er med fra start mot Lask. Tore Reginiussen, som er suspendert i søndagens viktige seriekamp mot Ranheim, står også over mot østerrikerne.

Maars Johnsen starter

Det betyr at Even Hovland og Gustav Valsvik får seg en generalprøve i midtforsvaret før søndag, mens David Akintola, som scoret mot Viking sist, starter på høyrekanten.

Innleide Bjørn Maars Johnsen tar Søderlunds plass på topp.

Uten poeng

Rosenborg står uten poeng på de fire første kampene i årets gruppespill i Europaligaen, og følger med det opp fjorårets prestasjon i samme turnering. Da måtte laget vente helt til den siste kampen, borte mot RB Leipzig, til de unngikk tap.

På forhånd var hjemmekampen mot Lask ventet å være Rosenborgs beste mulighet. Nå har imidlertid østerrikerne, som har imponert i den hjemlige ligaen denne sesongen, sikret seg sju poeng på de fire første kampene - og er med det for fullt med i kampen om avansement.

Det er ikke Rosenborg, som kun har æren og premiepenger å spille for.

Slik starter RBK (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Gustav Valsvik, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Trondsen - David Akintola, Bjørn Maars Johnsen, Samuel Adegbenro

Benken: Arild Østbø, Tore Reginiussen, Mikael Tørset Johnsen, Emil Konradsen Ceide, Alexander Søderlund, Erik Botheim og Gjermund Åsen