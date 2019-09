Even (14) holdt på å dø i teltbrann for ni år siden. Nå finner han styrke i å kjøre bilcross.

Da Even var fire år gammel skjedde det utenkelige: Det som skulle være en hyggelig telttur endte med to dødsfall og skader for livet. Siden har Even kjempet seg tilbake til hverdagen. I helga kjørte han sin første bilcross på Ramfjordmoen.