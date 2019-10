Karoline Bjerkeli Grøvdal måtte bryte forsøksheatet på 5000 meter i friidretts-VM. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Grøvdal brøt 5000-meteren i VM: – Noe som ikke stemmer

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) måtte bryte onsdagens forsøksheat på 5000 meter i friidretts-VM etter 3200 meter.

NTB

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Av: Kurt Haugli og Petter Fløttum

DOHA: Dermed blir det ingen finaleplass for 29-åringen. I en sving like etter passering 3200 meter løp hun rett ut av banen.

Grøvdal var usikker på formen foran 5000-meteren etter å ha slitt på 3000 meter hinder tidligere i mesterskapet. Der endte hun på en skuffende 13.-plass, og hun forklarte at hun følte seg tung i kroppen.

– Jeg føler at jeg kunne karret meg til finale, men jeg er så ærlig at jeg ikke bare løper for å være i finale, jeg vil ha noe der å gjøre, sier Grøvdal til de norske journalistene inne på VM-stadionet.

– Det er et eller annet som ikke stemmer. Jeg vet ikke hva det er, sier hun videre.

Karoline Bjerkeli Grøvdal måtte bryte forsøksheatet på 5000 meter i friidretts-VM. Lise Åserud / NTB scanpix

LES OGSÅ: Gjert Ingebrigtsen fikk sjokk da han hørte om trenerens dopdom

Vet ikke hva som ligger bak

DOHA/OSLO: 29-åringen forteller at hun er tyngre i bena enn hun skal være, restituerer seg sent og at melkesyren kommer tidligere enn den skal. Rett før mesterskapet hadde hun sin beste terskeltrening noensinne, og hun vet ikke hva VM-problemene skyldes.

– Det er vanskelig å si hva som har gjort det. Om det er noe jeg har brygget på i kroppen, eller om det var den økten jeg hadde forrige søndag her under varme forhold som kostet for mye. Det blir litt spekulasjoner, sier Grøvdal.

Hun vil ikke skylde på varmen og den fuktige luften i Doha, for forholdene er like for alle utøverne.

Warholm mottok gullmedaljen: – Skulle ønske øyeblikket varte lenger

Hjem til legesjekk

Nå gleder hun seg til å reise hjem til Norge, hvor hun regner med at hun vil gjennomgå en legesjekk for å se om formduppen kan forklares medisinsk.

Det til tross for at hun ikke har hatt noen symptomer, utover tunge ben unormalt treg restitusjon, som tyder på sykdom.

– Det er naturlig å ta en undersøkelse, for nå har jeg hatt tre løp der jeg har følt meg dritt, forteller hun.

Grøvdal hang godt med i løpet helt frem til hun forsvant ut etter to tredjedeler av 5000-meteren. Heatet gikk i veldig jevn fart i starten, og 12 av 15 løpere var samlet i hovedfeltet i front etter 3000 meter, blant dem den norske utøveren.

Fem løpere fra hvert av de to forsøksheatene, samt de neste fem med best tid, går videre til finalen på 5000 meter.

(Aftenposten / NTB)