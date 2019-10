For tredje gang i årets Premier League måtte Ole Gunnar Solskjær se Manchester United tape. SCOTT HEPPELL / REUTERS / NTB SCANPIX

19 år gammel debutant forlenget Solskjærs krise

Presset på Ole Gunnar Solskjær øker etter at Manchester United tapte 0-1 borte mot bunnlaget Newcastle. Seriedebutant Matthew Longstaff (19) ble matchvinner.

NTB

Longstaff sørget for at Solskjærs mannskap gikk på sitt tredje tap i årets Premier League. Med ni poeng på åtte kamper går Manchester United inn i landslagspausen på 12.-plass.

Det er uvant kost for den tradisjonsrike klubben som tidligere i sesongen har tapt mot Crystal Palace og West Ham. De svake resultatene gjør det naturlig at flere stiller seg kritisk til Solskjærs jobb som United-manager.

Vondt kan bli verre når klubben får besøk av ubeseirede Liverpool etter landslagspausen. United må opp flere hakk fra Newcastle-kampen hvis de skal ende seiersrekken til rivalen om to uker.

Matthew Longstaff fikk en drømmedebut. LEE SMITH / REUTERS / NTB SCANPIX

Stor Maguire-sjanse

United burde derimot ha gått til pausen med 1-0-ledelse. Harry Maguire fikk en svær mulighet da han umarkert steg til værs på et hjørnespark like før sideskiftet. Dessverre for Solskjærs mannskap endte headingen til side for mål.

Newcastle hadde riktignok også sine muligheter. Målscorer Longstaff introduserte seg med å smelle ballen i tverrliggeren på halvspretten fra 20 meter.

Noe før pause ble vertenes Miguel Almirón ble vakkert spilt igjennom, men vingen brukte altfor lang tid. Det ga Maguire tid til å blokkere avslutningen.

Sjansefattig

De fremmøtte på St. James' Park har etter alt å dømme sett artigere fotballkamper i sitt liv, og det var langt mellom sjansene.

Luftsterke Andy Carroll hadde en brukbar mulighet til å heade vertene i ledelsen etter halvspilt 2. omgang. Heldigvis for Solskjærs menn endte forsøket over mål.

Longstaff sikret seieren med et vakkert langskudd et drøyt kvarter før slutt. 19-åringen ble servert av Jetro Willems, banket til på direkten og kunne se David de Gea strekke seg forgjeves etter ballen.

Scoringen ble kampens eneste mål og sikret med det Newcastles annen seier for sesongen. Laget klatret med det over streken.