Ekspertenes dom: Dette er vinnerne og taperne av overgangsvinduet

Ved midnatt i går kveld, fire timer etter at Stabæk og Lillestrøm fullførte den første serierunden, stengte vintervinduet i norsk fotball.

Med unntak av særskilte låneavtaler med unge spillere, kan ikke eliteserieklubbene nå hente spillere før midtsommervinduet. Det åpner 1. august, og stenger den 31. samme måned.

I fjor var vinduet fra midten av juli til midten av august, men nå er vinduet tilpasset det internasjonale markedet. Dermed får ikke klubbene handle før den 15. serierunden er historie.

– De er ikke betydelig bedre

Og ekspertene er stort sett enige: Molde har vært best i vinter. Men også andre, mindre klubber ble nevnt da vi spurte tre eksperter om hvem som har jobbet best i vinter.

– Molde har vært soleklart best i mitt hode. De har bare hentet høy kvalitet. Det gir mange alternativer i alle posisjoner og også forskjellige typer som kan forandre kampbildet, sier Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Moldenserne har hentet Martin Bjørnbak fra Bodø/Glimt, Kristoffer Haraldseid fra Haugesund, Erling Knudtzon fra LSK og Ohi fra Stabæk. Likevel er BAs fotballekspert og tidligere Brann-komet Erik Huseklepp ikke helt overbevist om at de er vinneren.

– Molde har hentet en del, men jeg føler egentlig at om de skal vinne gull, er de mest avhengig av de som er der. Jeg syns ikke de som er kommet er betydelig bedre. Det er Magnus Wolff Eikrem, Eirik Hestad, Vegard Forren og de gutta der som er de viktigste spillerne. Men for all del, et godt vindu, sier Huseklepp.

«Outsider» i vinner-diskusjonen

– Vålerenga kan også være en vinner, med Matthías Vilhjálmsson, Johan Lædre Bjørdal og Deyver Vega, som jeg tror kan være et kupp. Så er det vanskelig å si med Sarpsborg 08. Jeg har ikke sett så mange av de de har hentet, men historisk sett treffer de med alt, fortsetter han.

I tillegg nevner Huseklepp Odd som en «dark horse».

– Med Fredrik Oldrup Jensen og Sander Svendsen inn tror jeg de har gjort et godt vindu. De så okei ut mot Brann, sier han.

Eurosport-reporter Susanne Wergeland trekker også frem en outsider. For etter å ha kåret Molde til «åpenbar vinner» av overgangsvunduet, trekker hun også frem Bodø/Glimt. Dette til tross for at de har mistet spillere som Martin Bjørnbak (Molde), José Angel, Kristian Fardal Opseth (Erzurumspor) og Emil Jonassen (BATE Borisov).

– Solid

– Patrick Berg kommer inn med bravur og styrer midtbanen. Å selge spillere for en god pris og erstatte de fra egne rekker, det er solid. De lykkes med det de prøver på, selv om det er tidlig å si etter én runde. Så er det naturligvis synd at Berg får skulderen ut av ledd og blir borte en periode, sier Wergeland.

Med Veton Berisha inn på en av overgangsvinduets siste dager tror ekspertene også at Brann ser styrket ut.

– Totalt sett et godt vindu av Brann, i første rekke med Veton, Kristoffer Løkberg og Petter Strand, sier Fredheim.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

– Med tanke på måten Brann spiller på, tror jeg Veton Berisha er en veldig god signering. Han går som hånd i hanske med systemet til Lars Arne Nilsen. Veldig god i førstepresset, noe Nilsen er veldig opptatt av i en spiss. Han vil være en ideell signering, sier Huseklepp.

– Tror ikke RBK er kjempefornøyd

Men den tidligere Brann-profilen vil ikke kalle gamlelaget en overgangsvinner. Bergenserne handlet mye også i fjor sommer, da serieledelsen ble spist opp. Det kan være ankepunktet nå også.

– Det er blitt veldig mange siden i fjor sommer og det er utfordrende med et helt nytt lag. Det samme gjaldt i fjor høst, det er vanskelig å få alle til å fungere samtidig, sier Huseklepp.

I andre enden av skalaen er det flere lag som har fått kritikk for lite handel i vinter. Blant andre seriemesterne fra 2015, 2016, 2017 og 2018.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Rosenborg har ikke fått til det de har ønsket seg. De har ønsket seg en back i to og en halv måned, men endte på sene bud på Jon-Helge Tveita (Sarpsborg 08), Birk Risa (Odd) og Christoffer Aasbak (Kristiansund) uten å lande dem. Jeg tror ikke de er kjempefornøyd, selv om midtbanefloken løses mye når Anders Trondsen er tilbake, sier Wergeland.

– De ser tynne ut

– Jeg er overrasket over at det ikke er skjedd mer i Rosenborg. De har hele veien vært tydelig på at de ønsker seg en eller to backer. Ikke fordi de er misfornøyd med de som er der, men fordi de ikke har dekning der. Gustav Valsvik måtte inn da Birger Meling var skadet, sier Fredheim.

– Jeg skal ikke si at de er noe overgangstaper, men jeg er overrasket over at ikke mer er gjort, legger han til.

Av andre klubber nevnes ofte Tromsø og Viking som klubber med svake vinduer. TIL mistet Gjermund Åsen til RBK tidlig, mens Viking har måttet tåle kritikk for lite handel etter å ha rykket opp først i siste serierunde av 1.-divisjon i fjor.

– Tromsø og Viking ser tynne ut. TIL fikk ikke landet (Besim) Serbecic (RBK), men får de (Runar) Espejord opp og gå, så... Viking signerte også Jostein Ekeland (spiss fra Vidar), uten at jeg vet hva han er god for, sier Wergeland.

Leder serien

– Man kan egentlig ikke kritisere klubber som Viking og Bodø/Glimt. De er tydelige på at penger ikke eksisterer, og da er det heldigvis tæring etter næring. Det må man akseptere, supplerer Fredheim.

Hvem som er den egentlige overgangsvinneren ser vi derimot senere på våren. TIL (2–1 over Ranheim borte) og Viking (2–0 hjemme mot Kristiansund) vant uansett sine åpningskamper og tar en tidlig tet i årets Eliteserie.