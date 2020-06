Fagermos verstingliste: – Folk som jukser, tar seg pauser og ikke forstår at det er én for alle

Dag-Eilev Fagermo hyller det beintøffe Eliteserien-programmet som en gave og avfeier de som klager på belastningen. Tirsdag debuterer han som Vålerenga-trener.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Akerhaugen Fagermo. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

NTB-Espen Hartvig

Det skjer i senkampen (20.30) borte mot Sarpsborg 08, første stopp i et svært krevende kampprogram i Eliteserien. Og det kommer trolig også noen cupkamper på toppen.

Allerede nå murres det i enkelte klubber om at opplegget blir i tøffeste laget og vil slå ut spillere med skader. Fagermo vil ikke være med på den inngangen til sesongen.

– Det er bare tull. Det er jo fantastisk at vi kommer i gang. Norsk fotball har etter min mening godt av et hardt kampprogram. Det er jo det vi egentlig ikke tåler i Norge, sier Fagermo til NTB.

– Vi må lære av det om vi skal konkurrere internasjonalt og utvikle oss. Det lærte jeg når vi tre år på rad spilte europacup med Odd. Det var tøft, moro og så utviklet det spillerne både fysisk og mentalt.

Skifte

Etter mange år (2008–2020) som Odd-trener gjør han nå et forsøk på å løfte Vålerenga tilbake i toppen. Det er 14 sesonger siden klubben sist tok seriegullet, og det har vært traust lenge i VIF.

Der er kravene til spillerne nå harde og ganske enkle.

– Folk som jukser, tar seg pauser og ikke forstår at det er én for alle og alle for én. Det godtar jeg ikke. Og det vet de (spillerne). Jeg vil ha arbeidsmoral og et lag som slåss. Det heter fotballkamp, og det er det fotball handler om, sier Fagermo.

– Og så jeg tror mest på Rosenborg og Molde i gullkampen. Ingen av de klubbene har noen akilleser og svakheter når det kommer til det spesielle kampprogrammet som blir i år.

Dyr sjåfør

Telemarkingen virker å få fasong på Vålerenga-laget, men flyttingen fra lille Akkerhaugen til Oslo, har bydd på utfordringer.

Søndag fikk Fagermo nok en parkeringsbot.

– Jeg er oppe i 7000 kroner i bøter nå og en inntauing. Det er ikke lett med bil i Oslo, sier Fagermo som har selvironi når han snakker om det.

Dette er resten av åpningsrunden, tirsdag (18.00): Odd – Sandefjord, Rosenborg – Kristiansund, Stabæk – Mjøndalen, Viking – Bodø/Glimt, Aalesund – Molde.

Onsdag: Start – Strømsgodset 18.00, Haugesund – Brann 20.30.