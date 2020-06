Ventura snudde mareritthull til bunnsolid avslutning

Med trippelbogey på hull nummer 11 var golfproffen Kristoffer Ventura på vei mot en tung dag på PGAs B-tour lørdag. En eagle på 16. hull rettet opp mye.

Golfspiller Kristoffer Ventura er med i teten i Florida. Foto: Steve Helber / AP

NTB

Tredjerunden under turneringen i Florida ble alt i alt variabel for den norske golfprofilen. Ventura var i delt ledelse etter dag to, men måtte innse at han hadde falt på listene etter 18 spilte hull lørdag.

Delt åttendeplass er fasiten etter en runde på totalt ett lag under par.

Halvveis inneholdt Venturas scorekort to birdier, én bogey og resten par. På hull nummer 11 havnet han så for alvor i problemer og måtte tåle en sur trippelbogey.

Ventura reiste seg imidlertid mesterlig med en birdie på hull 13, og på den 16. fikk han enda større grunn til å smile. En sterk eagle ga et løft på resultatlistene, før de to siste hullene for dagen endte med henholdsvis bogey og birdie.

Dermed har nordmannen kun tre slag opp til den ledende amerikaneren Will Zalatoris foran søndagens avslutning.