Gjennomføringen av Champions League for menn. Lagene var i gang med åttendedelsfinalene da turneringen ble utsatt. Flere medier har allerede meldt at det er aktuelt å spille resten av Champions League i Portugal.

Europa League. Ble avbrutt samtidig som Champions League, og Tyskland er lekket som mulig vert for et eventuelt sluttspill. Felles for både Champions League og Europa League, er at noen av klubbene kun hadde spilt én av to åttendedelsfinaler. Dermed mister klubbene som hadde spilt borte i første kamp hjemmebanefordelen i kamp to.