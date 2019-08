I fjor høst fikk mange TV-seere seg en kjedelig overraskelse da de skulle se Champions League-kampen mellom Liverpool og PSG. Kampen ble nemlig vist på den da nystartede kanalen TV 2 Sport 1, som et fåtall av TV-abonnentene hadde tilgang til.

Denne sesongen vil langt færre oppleve den samme situasjonen. Nå er TV 2 kommet til enighet med Canal Digital og Telenor, og fra tirsdag blir kanalen en del av henholdsvis Familiepakken og Grunnpakken deres.

– Vi er fornøyde med at vi får denne avtalen på plass før Premier League-sesongen starter, sier Tormod Sandstø, kommunikasjonssjef i Canal Digital.

Premier League og Champions League

Sandstø ønsker ikke å oppgi hvor mange som har Familiepakken og Grunnpakken, men forteller at det er en stor andel av deres 950.000 kunder.

De som har pakkene vil nå få se to Champions League-kamper hver runde, Tippekampen fra Premier League hver lørdag, landskamper, Europa League, samt en del ishockey, håndball og sykling.

Avtalen mellom TV 2 og Canal Digital/Telenor er en del av en trend der mer og mer fotball bakes inn i grunnpakkene til TV-distributørene, i stedet for at fotballinteresserte må abonnere på en rekke tilleggspakker. Tidligere i sommer kom TV 2 også til enighet med Altibox, slik at kanalen nå er en del av deres pakketilbud.

Vil ikke øke prisen nå

Dermed inngår TV 2 Sport 1 nå i kanalpakker hos RiksTV, GET, Viasat, Canal Digital/Telenor og Altibox.

Det kan på sikt føre til dyrere grunnpakkepriser, ifølge «fotballprofessor Harry Solberg ved NTNU Handelshøyskolen

Det kommer derimot ikke til å skje nå, forsikrer Sandstø i Canal Digital.

– Akkurat denne avtalen gjør ikke noe med prisen, men man kan ikke utelukke at det kommer fremtidige prisjusteringer. Nå blir det mer innhold til samme pris, sier han.