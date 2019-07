EKEBERGSLETTA/INTILITY ARENA: På et solfylt og glohet Intility Arena er Vålerenga-kapteinen den første ut på kunstgressmatten. Mot Sandviken sist helg var hun tilbake i Vålerenga-drakten etter å ha ledet sitt Nederland frem til VM-sølv i sommer.

Onsdag trer hun igjen på seg den blå drakten til hovedstadslaget når Vålerenga får besøk av selveste Manchester United. Men drakten kunne vært rød og hatt en djevel på brystet.

– Det blir en spesiell kamp for meg personlig. Jeg kunne gått til United, og nå spiller vi mot dem, innrømmer hun.

Fakta: Sherida Spitse Alder: 29 Klubb: Vålerenga Draktnummer: 8 Tidligere klubber: Vv Sneek, SC Heerenveen, LSK Kvinner og FC Twente 169 landskamper for Nederland og 30 landslagsmål 35 kamper og 10 mål for Vålerenga Toppscorer for Vålerenga i 2018-sesongen

Familiesituasjonen ble avgjørende

Kvinnelaget til Manchester ble gjeninnført før fjorårssesongen. I sin første sesong rykket de direkte opp til det øverste nivået, Womens Super League.

Der har laget ambisjoner om å kjempe i toppen. Før sesongen har de forsterket med en rekke spillere, og de ønsket altså også å hente inn den nederlandske landslagskapteinen.

Likevel valgte Spitse like før VM startet å signere ny kontrakt med Vålerenga og avslå tilbudet fra Manchester United.

– Vi har bygget mye rundt Sherida. Så det var vi ekstremt glad for å få i boks, sier sportssjef Eli Landsem i Vålerenga Damer uten å overdrive.

Spitse selv også forsikrer om at hun er glad for avgjørelsen, godt klar over at det ikke er mange som ikke ville valgt Vålerenga over Manchester United. Men for Spitse konkurrerte de røde djevlene med noe langt viktigere enn fotball.

I Oslo bor hun med sin kone, Jolien van der Tuin, og deres to år gamle sønn. I januar blir paret foreldre for andre gang. Dermed ble tanken på å skulle flytte alene til England vanskelig å forsone seg med.

– Dypt i hjertet mitt sa jeg til meg selv «nei, ikke dra». Å være der alene og bygge opp noe nytt, sier hun og lar det henge litt i luften før hun fortsetter:

– Jeg er ikke 22 år lenger. Det må føles riktig. Jeg vil være med familien min.

– Var det likevel vanskelig å si nei?

– Manchester United er en stor klubb, og det var selvsagt en vanskelig avgjørelse å ta. Jeg har aldri tatt en så vanskelig avgjørelse før.

Tirsdag kveld var Manchester United Women på plass i Oslo og gjennomførte en kort treningsøkt på Ekebergsletta. Der ytret trener Casey Stoney sin beundring for nederlenderen.

– Jeg var interessert. Det er en veldig god spiller. Veldig talentfull. Vi vil ha gode spillere på laget vårt. Vi snakket med henne, men det ville seg ikke på det tidspunktet.

Berit Roald/ NTB scanpix

Drømmer om Graham Hansens klubb

Selv om Vålerenga denne sommeren kunne puste lettet ut, har kapteinen gitt beskjed om at hun kan forsvinne om det rette tilbudet kommer.

– Jeg sa at man vet aldri om fremtiden. Men hele pakken må være riktig for at det skal skje. For meg, Jolien og våre barn. Som familie at man kanskje kan dra sammen.

For nederlenderen Spitse er den engelske proffdrømmen litt «typisk norsk». I totalfotballens land er det et spansk lag som er den store drømmen.

– Min klubb er egentlig Barcelona. Hvis Barcelona kommer, så er hjertet mitt der.

Catalonia-klubben kom helt til finalen i sist sesongs utgave av Champions League. Der ble det stortap for Lyon og Ada Hegerberg, som scoret hele tre mål.

Foran denne sesongen har Barcelona signert blant andre den norske dribledronningen Caroline Graham Hansen i jakten på å gå helt til topps i turneringen.

– Jeg vil virkelig spille for dem. Du vet aldri hva som skjer.

Fakta: Manchester United Women Trener: Casey Stoney Nøkkelspillere: Katie Zelem, Alex Greenwood, Jessica Sigsworth og Jackie Groenen. Etablert: Ble lagt ned i 2005. Startet igjen i mars 2018. Hjemmearena: Leigh Sports Village (kapasitet: 12.000) Sist sesong: Mester i Championship-divisjonen 2018/2019 (2. nivå). Tapte kun én kamp i ligaen. Kom til semifinale i ligacupen og kvartfinale i FA-cupen.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Kan bli rekordpublikum

Før det eventuelt skjer, er det treningskampen mot Manchester United Sherida Spitse ser frem mot.

– De har en god tropp, men de har akkurat startet med pre-season. De har et godt lag, selvsagt. Det blir interessant, sier hun om mulighetene til Vålerenga.

Interessant blir det også om kampen klarer å tiltrekke seg et rekordpublikum. I løpet av de siste dagene har salgstallet økt kraftig.

Tirsdag kveld var det solgt hele 8003 billetter. Selges 853 billetter frem til kampstart klokken 19.00 onsdag, er det ny rekord på en klubbkamp i Norge. Den gamle rekorden er fra cupfinalen i 2006 mellom Røa og Asker. Da ble det solgt 8856 billetter.

Ifølge NFF er rekorden for en kvinnekamp i Norge fra landskampen mot USA i juli 2000. Da ble det solgt 15.762 billetter på Ullevaal stadion.