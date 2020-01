Håndballgutta måtte rengjøre hallen før EM-trening

Det var småskittent med sand og støvdotter i treningshallen. Fysioterapeut Harald Markussen tok grep og moppet bort det verste. Det måtte også fram et feiesett.

Landslagssjef Christian Berge var småirritert da økta ikke kom i gang som planlagt.

Norge møter Ungarn fredag i første kamp i hovedrunden. Berge hadde prioritert å forberede seg nøye på Island.

Fakta: Dette er EM-stillingen i Norges gruppe Norge topper sin hovedrunde-pulje i håndball-EM på målforskjell før kampene starter fredag. Det blir ingen norsk kamp med avkast 20.30. Etter at Ungarn slo Island klart onsdag, falt alle brikkene på plass for fase to av EM. Dette er stillingen: 1) Norge 2 (32-26), 2) Ungarn 2 (24-18), 3) Slovenia 2 (21-19), 4) Sverige 0 (19-21), 5) Island 0 (18-24), 6) Portugal 0 (26-32). Ved poenglikhet teller innbyrdes oppgjør. Fredag: Slovenia – Island 16.00, Norge – Ungarn 18.15, Portugal – Sverige 20.30. Søndag: Portugal – Island 14.00, Slovenia – Ungarn 16.15, Norge – Sverige 18.30. Tirsdag: Portugal – Slovenia 16.00, Norge – Island 18.15, Sverige – Ungarn 20.30. Onsdag: Portugal – Ungarn 16.00, Norge – Slovenia 18.15, Island – Sverige 20.30. De to beste går til semifinale. (©NTB)

– Jeg var helt sikker på at vi skulle møte islendingene først. Derfor var mye tid lagt ned på dem. Det arbeidet får vi jo bruk for senere i EM. Men vi måtte kaste om og starte på Ungarn. Det gjorde at det bare ble to timer søvn natt til torsdag, sier Berge til NTB.