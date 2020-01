Mandag trente han med Viking – søndag debuterte Tripic for sin nye klubb i storseier

Zlatko Tripic kom inn på overtid mot Antalyaspor.

Zlatko Tripic spilte sine første minutter for Göztepe. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

ANTALYASPOR-GÖZTEPE 0–3

Det har vært hendelsesrike dager for Zlatko Tripic. Mandag startet han sesongoppkjøringen sammen med Viking i Jåttåvågen, onsdag hadde han signert for den tyrkiske toppserieklubben Göztepe.

Samme dag reiste han til Alanya for å møte sine nye lagkamerater. Søndag spilte Göztepe mot Antalyaspor på bortebane.

– Den kampen kommer nok kanskje litt tidlig for meg, men jeg skal hilse på gutta og være med på treningene, sa Tripic til Aftenbladet på onsdag.

Fakta Göztepe Hvor: Göztepe er en klubb som holder til i byen Izmir vest i Tyrkia. Stadion: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadymu, kapasitet: 9138 tilskuere. Manager: Trenes av Ilhan Palut som ble ansatt i november. Stiftet: 14. juni 1925. Liga: Spiller i den øverste tyrkiske divisjonen, Süper Lig. Spilte på nivå tre så sent som i 2015.

Men den tidligere Viking-kapteinen fikk sine første minutter for Göztepe søndag. Han ble byttet inn for Halil Akbunar på overtid. Da hadde kampen vært avgjort for lengst – gjestene ledet 3–0 til pause, et resultat som holdt seg kampen ut.

Neste kamp for Göztepe er hjemme mot storlaget Besiktas.

Før kampen publiserte en Twitter-konto som kaller seg GözGöz TV et intervju med nordmannen, som har lært seg klubbens heiarop:

