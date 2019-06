Solskjærs første signering er i boks: - United er perfekt for ham

21-åringen James har imponert for Swansea i mesterskapsserien og har også fått med seg fire landskamper for Wales siden høsten i fjor.

Nå har han skrevet under på en femårskontrakt med United med opsjon på ytterligere ett år. Samtidig gir James sitt første intervju som United-spiller.

– Dette er en av de beste dagene i livet mitt, og jeg ser virkelig fram til utfordringen. Premier League er den beste ligaen i verden, og Manchester United er det perfekte stedet for meg til å fortsette utviklingen min, sier James.

Solskjær, som trolig står foran en hektisk sommer med spilleroverganger og -forhandlinger, er svært fornøyd med å ha den unge waliseren på plass.

– Daniel er en spennende, ung ving med mange ferdigheter, overblikk, eksepsjonell fart og en god arbeidsmoral. Han hadde en flott sesong med Swansea og har alle egenskapene man trenger for å bli en Manchester United-spiller. Dette er et perfekt miljø for Daniel for å fortsette utviklingen, sier Uniteds norske manager.

United betaler Swansea 15 millioner pund for James, ifølge britiske medier. Overgangssummen kan øke noe avhengig av James prestasjoner i den røde trøya.