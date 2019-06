De samme spørsmålene kom hele tiden. Så svarte Reiten kritikerne.

REIMS/NICE: Krummet nakke, hendene knyttet og til siden og så et kraftig brøl. Romvenninne Lisa-Marie Utland prøvde å holde henne tilbake, men for Guro Reiten svartnet det i noen sekunder og alle forsøk på å roe henne var forgjeves.

Så er det da heller ikke hver dag du scorer ditt første VM-mål. Da er det heller ikke rart at det ble svært sparsommelig med søvn etter den heftige festen som lørdagskvelden tross alt ble.

– Det er mye adrenalin i kroppen. Vi ladet opp til den kampen hele dagen, og når den plutselig var over skulle vi sove. Det funket ikke særlig bra, sier Reiten dagen derpå.

Når også romvenninne Utland hadde scoret sitt første i et verdensmesterskap, var det naturligvis ekstra mye å snakke om. Pasningen var det Reiten som sto for.

Fakta: Guro Reiten Født: 26.8.1994. Fra Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Klubb: Signerte nylig for Chelsea. Tidligere klubber: Sunndal, Kattem, Trondheims-Ørn og LSK Kvinner. Scoret tilsammen 87 mål på 170 kamper i Toppserien. Landskamper/-mål: 37/6 Meritter: Cupsølv med Trondheims-Ørn. To seriegull og ett cupgull med LSK Kvinner. Vant årets Algarve Cup med Norge. Toppscorer i Toppserien to ganger. Kåret til årets spiller i Toppserien i fjor. Aktuell: Scoret i Norges VM-åpningskamp mot Nigeria lørdag. En av nøkkelspillerne på det norske laget. X

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Ble utfordret av sjefen

Da Martin Sjögren presenterte VM-troppen i mai, sa han til Reiten at forventningene nå var store til at hun skulle presentere også på dette nivået.

Nordmøringen har herjet i Toppserien de siste 2,5 årene, og står med nesten ett mål i snitt per kamp. På landslaget scoret hun i snitt hver syvende kamp, men ingen av dem var i «store kamper».

– Vi utfordret henne bevisst på det. Vi visste at hun har dette nivået i seg, og ba henne ta en større rolle også hos oss, sier Sjögren.

Han understreker at hun har hatt nivået i seg også tidligere, men nå var det et mesterskap med alt det innebærer av ekstra oppmerksomhet og press.

– Vi ville at hun skulle være med og virkelig styre angrepsspillet. Den rollen tok hun bra mot Nigeria. Vi kan kalle det gjennombruddet på dette nivået, sier Sjögren.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

– Dere får skrive det dere vil

Reiten fikk pokalen som deles ut til banens beste spiller, men søndag formiddag hadde hun ikke kontroll på hvor det var blitt av.

– For å være ærlig så vet jeg ikke. Det kom i en boks, og nå skal vi reise til Nice. Jeg tror Randi har den, sier den ferske Chelsea-proffen, og tenker på den utstyrsansvarlige med Himle til etternavn.

Selv tenker hun ikke særlig mye på om dette var hennes definitive gjennombrudd internasjonalt, og om det også betyr at artiklene om den tematikken nå kommer til å avta.

– Jeg kan ikke påvirke det dere velger å skrive. Jeg må bare prøve å gjøre det beste jeg kan utpå banen. Så får dere skrive det dere vil, sier hun.

Christian Hartmann, Reuters

Christian Hartmann, Reuters

Christian Hartmann, Reuters

Ingrid Moe Wold har vært Reitens kaptein i LSK Kvinner de siste årene. Hun tror målscoreren er blitt så vant til å få de samme spørsmålene mange ganger, at hun ikke bryr seg nevneverdig.

Hun var like imponert over det lagvenninnen fikk til ellers i kampen, som selve målet.

– Guro viste at hun kan prestere på den internasjonale arenaen. Hun hadde også en målgivende, og det kunne fort blitt flere av dem. Det er den generelle prestasjonen hennes som imponerte meg mest, sier Moe Wold.

En mye tøffere test

Reiten var ikke den eneste som jublet hemningsløst i Reims lørdag kveld. Det var ingen tvil om at tre mål og tre poeng betydde mye for det norske laget, som hadde en røff sommer i Nederland under EM for to år siden.

– Det er masse glede. Vi er en fantastisk gjeng som er her. Alle som er på banen, benken og støtteapparatet er blitt en stor familie. Vi ønsker å lykkes på fotballbanen, det er der vi blir målt. Det er deilig å få det til, sier Reiten.

Hun vet godt at møtet med de franske VM-vertene onsdag kveld blir en helt annen utfordring. I Nice er det etter all sannsynlighet Les Bleus som kommer til å ha ballen mest.

Sjögren vil be spillerne innstille seg på mer tid til forsvarsarbeid. Samtidig tror han mulighetene til giftige overganger vil by seg når Norge vinner ballen.

Med en tremålsseier i bagasjen trenger de uansett ikke bekymre seg over at avansementet står i fare ved tap. Guro Reiten trenger heller ikke bekymre seg over flere spørsmål om hun har VM-scoringer på repertoaret.